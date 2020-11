Proponen un concurso de vidrieras promover el mercado local

Anuncio

Villa Mercedes (ED) Pensando en la economía pospandemia, el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que propone la creación de un concurso municipal de vidrieras para impulsar el mercado local.

El Legislativo acompañó de forma unánime la iniciativa y ahora la Comuna deberá reglamentarla para poder ponerla en marcha. La Municipalidad también podrá establecer cómo será la modalidad de trabajo, la difusión, el armado de los registros y hasta incluso si es necesario establecer alguna regla.

Anuncio

“La idea es que comience a funcionar en los próximos meses. Sería bueno que lo incluyan en el presupuesto del año que viene”, comentó el concejal Andrés Forgione.

El legislador que integra el bloque de la UCR y San Luis Unido es el autor del proyecto y contó cuál es el propósito de la ordenanza. “Comencé a trabajar en una batería de proyectos enfocados a la recuperación económica, son simples, pero en su conjunto pueden tener un cierto impacto”.

Los vecinos y vecinas serán los encargados de puntuar las vidrieras.

Anuncio

La propuesta establece que los comercios de diferentes rubros puedan participar sin limitaciones, el único requisito para sumarse es que deben estar habilitados. La convocatoria es para los negocios barriales y del centro. Quienes se anoten, deberán “vestir” sus vidrieras de acuerdo a la ocasión y luego someterse a una votación.

Forgione señaló que la competencia apunta a que lo hagan en fechas que no son tan festivas, pero que son de interés general. “Es decir, no abarcaría el Día de la Madre o Navidad porque sabemos que durante esos días los locales trabajan mucho y hay una gran afluencia de compradores de manera constante. Pero no sucede lo mismo, por ejemplo, con el Día de la Primavera o el de la Tradición, lo que también puede servir para fomentar la cultura”, añadió el legislador.

Quienes se registren deberán acondicionar sus frentes con los productos que ofrecen o pueden sumar los elementos que consideren necesarios. Los vecinos y vecinas serán los encargados de puntuar las vidrieras.

“El proyecto en un principio indicaba que la votación esté a cargo de los ediles, pero eso luego se modificó y decidí que lo hiciera la gente para que a su vez esto pueda generar un mayor flujo de personas recorriendo el centro o las zonas comerciales”, comentó.

La iniciativa plantea que los ganadores podrán ser eximidos de las tasas municipales durante un año, a modo de incentivo.