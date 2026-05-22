Prorrogan la inscripción para interinatos y suplencias docentes 2027 en San Luis

La Dirección de Gestión Educativa, dependiente del Ministerio de Educación de San Luis, informó que la Junta de Clasificación Docente de las Regiones Educativas I, II, III, IV, V y VI resolvió extender el período de inscripción para aspirantes a Interinatos y Suplencias correspondientes al Ciclo Lectivo 2027.

Según detallaron oficialmente, el nuevo plazo permanecerá habilitado hasta el 31 de mayo de 2026 a las 23:59, permitiendo que docentes interesados puedan completar el proceso dentro de la nueva fecha establecida.

Desde el área educativa aclararon que esta prórroga no afectará el normal desarrollo de las etapas posteriores previstas en el cronograma oficial. No obstante, indicaron que el esquema podrá ser ajustado en caso de resultar necesario para garantizar el correcto funcionamiento administrativo.

La convocatoria abarca a todas las regiones educativas de la provincia y forma parte del proceso anual de clasificación docente, una instancia clave para la cobertura de cargos interinos y suplencias dentro del sistema educativo provincial.

Para consultas o mayor información, los interesados podrán comunicarse con Gestión Educativa al teléfono 2664-452000, internos 3389 y 3314.