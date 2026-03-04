Protesta de trabajadores de Fate: cortaron el Metrobus frente a la Secretaría de Trabajo y fueron desalojados por la Policía

Trabajadores de la empresa Fate realizaron este miércoles una protesta frente a la Secretaría de Trabajo de la Nación, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, donde reclamaron por despidos y exigieron garantías para la continuidad de la compañía. Durante la manifestación cortaron el Metrobus, lo que generó un importante operativo policial y el posterior desalojo de los manifestantes.

La movilización se concentró frente al edificio de la Secretaría de Trabajo, organismo encabezado por Julio Cordero, donde empleados y representantes gremiales se presentaron para pedir la intervención del Gobierno nacional ante la situación que atraviesa la empresa de neumáticos Fate, propiedad del empresario Javier Madanes Quintanilla.

Durante la protesta, los trabajadores interrumpieron la circulación en el Metrobus, una de las principales vías de transporte del área metropolitana. El corte provocó demoras en el tránsito y obligó a desplegar un operativo de seguridad por parte de la Policía de la Ciudad.

Según se informó, los manifestantes reclamaban que la empresa no cierre sus operaciones y que se frenen los despidos que afectan a parte de la planta laboral. El conflicto se produce en un contexto de tensión entre trabajadores, la empresa y el Gobierno por la situación del sector industrial.

Tras varios minutos de interrupción del tránsito, las fuerzas de seguridad avanzaron para liberar el corredor del Metrobus y desalojaron a los manifestantes, restableciendo la circulación en la zona.

El conflicto laboral en Fate se suma a otros reclamos que atraviesan el sector industrial en medio de un escenario económico complejo, donde sindicatos y trabajadores advierten sobre posibles cierres de empresas y pérdida de puestos de trabajo.