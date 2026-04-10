Pusieron en marcha el sistema de Alarma Ciudadana en el barrio 828 Viviendas

El gobernador Claudio Poggi cerró su agenda en Villa Mercedes con la puesta en funcionamiento del sistema de Alarma Ciudadana en el barrio 828 Viviendas, una herramienta orientada a fortalecer la prevención del delito con participación directa de los vecinos.

La actividad contó con la presencia de la ministra de Seguridad, Nancy Sosa; el intendente, Maximiliano Frontera; y autoridades provinciales y municipales, en el marco de una política que busca ampliar la cobertura en distintos sectores urbanos.

El dispositivo instalado contempla ocho alarmas distribuidas en 41 manzanas, con un alcance estimado de 3.500 personas. Además del barrio 828 Viviendas, el sistema beneficia a sectores cercanos como Alto del Oeste, Colón, Las Mirandas, Pablo Díaz y Los Poetas.

Durante la presentación, la subdirectora de Alarma Ciudadana, Teresita Llanos, junto a la preventora Lucía Giménez, explicaron el trabajo territorial previo y el funcionamiento del sistema. Ambas remarcaron el carácter comunitario del programa, basado en la articulación con los vecinos y la presencia permanente en el territorio.

En ese marco, el presidente de la Agencia Ciencia, Tecnología y Sociedad, Pablo Guerreiro, junto a la vecina Nancy del Carmen Jofré, realizaron una demostración en vivo del sistema mediante un llamado al 911, lo que permitió activar la alarma sonora y evidenciar la capacidad de respuesta inmediata ante situaciones de emergencia.

Tras la prueba, la ministra Sosa destacó la importancia de esta herramienta como complemento en las estrategias de prevención y en el trabajo coordinado entre el Estado y la comunidad.

Por su parte, el gobernador Poggi valoró la expansión del sistema en la provincia y su impacto en la seguridad barrial. “Es una herramienta que involucra a los vecinos y fortalece la prevención”, afirmó, al tiempo que subrayó la necesidad de continuar ampliando su implementación.

Con esta incorporación, la provincia de San Luis alcanza un total de 588 alarmas ciudadanas instaladas en localidades como San Luis capital, Villa Mercedes, Merlo, Estancia Grande y El Trapiche, consolidando una red de prevención comunitaria en crecimiento.