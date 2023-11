Qué dijo L-Gante sobre su retiro de la música tras el triunfo de Javier Milei

Luego de que se conociera que el nuevo presidente de los argentinos será Javier Milei, a partir del 10 de diciembre, se volvieron tendencia en redes sociales los nombres de varios famosos afines al kirchnerismo que habrían prometido irse del país si el modelo actual no continuaba en el poder.

Anuncio

Sin embargo, algunos de los mencionados se vieron en la obligación de dar explicaciones porque nunca habían dicho algo semejante. La Joaqui denunció que una cuenta falsa estaba utilizando su identidad para dar este tipo de mensajes. “Che, ¿podes dejar de usar mi identidad para tener difusión? Te lo agradecería, y a los pelotudos que se creen que esta soy yo, por Dios, obstrúyanse, yo jamás dejaría mi país, amo mi tierra”, se quejó la cantante.

Anuncio

Mientras que L-Gante decidió gabar un video para explicar que siempre fue “neutral” y para darle la bienvenida al nuevo presidente: “Bienvenido señor presidente. Deseamos y esperamos que sepa hacer lo mejor posible por nuestro país. Le estoy dando la bienvenida al señor que va a ocupar la presidencia de nuestro país. ¿Por qué? Porque mi mamá me enseñó a ser respetuoso. Si alguien no lo es… Yo lo voy a ser igual”.

“Toda la gente que me está comentando por si me voy del país o voy a dejar de cantar, primero chúpenme bien esta. Segundo, díganme o comprueben en qué portal o medio de comunicación yo fui y dije que ‘si no votaban a tal o no ganaba tal político me retiraba o dejaba la música’. Quiero ver de dónde salieron esas palabras que supuestamente las dije yo”, preguntó, muy enojado.

Anuncio

“Como lo que yo digo tracciona en las noticias y la gente se la cree, arman esas noticias falsas para generar esa controversia. ¿Pero después quién sale perjudicado? Yo. Estuve con Feinmann, en la mesa de Mirtha Legrand y jamás di mi opinión política. Siempre fui neutral e hice música sin importar lo que digan”, explicó.

“Si me voy del país, me voy porque me voy a hacer un show a otro lado. Si no hago música, es porque le estoy entrando a tu novia. Así que, yo no dije eso en ningún lado. Cumbia 420. Los quiero, saludos al presidente”, cerró el mensaje.