¿Qué es un buen sueldo en la Argentina?

En este sentido, sostiene: “En los últimos años vivimos una flexibilización del mercado laboral ‘de hecho’. La destrucción de puestos de trabajo registrados de calidad y su reemplazo por otros informales recortó las compras de los hogares. Hoy, no alcanza con tener un trabajo para no ser pobre: hay muchos empleados no registrados que no llegan a cubrir la canasta básica total con sus ingresos”.

La clase media es una especie en extinción en la Argentina. En 2019, explica María Muzio, directora digital de la consultora de estrategia Moiguer, el 81% de la población se percibía de clase media, aunque solo el 45% lo era. En cambio, 50% era de clase baja o baja extrema.

En el corto plazo, la clase media “efectiva” (a nivel ingresos) pasará de ser un 45% de la población a un 32%, apunta.

Para un dato un tanto más actualizado, según la última medición de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad, para ser considerada de clase media, una familia tipo compuesta por dos adultos y dos niños necesitó en mayo al menos $96.994,69. Esa cifra no considera un alquiler en ese número, por lo que la cifra final podría ser varios miles de pesos más alta.

¿Cuánto “paga” cada sector?

En los sectores hay diferentes historias. La remuneración formal promedio “bruta” (antes de impuestos) era de $75.809,13 en marzo de 2021, según datos del Ministerio de Trabajo. Pero en las industrias, según los últimos datos disponibles, correspondientes al tercer mes de este año, había números hacia arriba y hacia abajo. Un trabajador del servicio de transporte por tuberías ganaba, en promedio, $227.327 antes de impuestos. En cambio, un peón de campo ganaba $48.952. Un trabajador dedicado al aserrado y cepillado de madera ganaba $41.255 y otro dedicado a la fabricación de sustancias químicas básicas, $231.524.

Hay pocos estudios en la Argentina sobre el impacto a nivel salarial que tiene la elección de carrera universitaria o sector de especialización en los estudios. A mediados de junio, el CEP XXI (Centro de Estudios para la Producción), dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, publicó un informe sobre salarios en cada sector. Los datos fueron recopilados a fines de 2019 al cruzar loas estadísticas de empleo formal en relación de dependencia y la base del Sistema Araucano (registro de graduados universitarios). En ese entonces, el salario promedio de los graduados universitarios recientes era de $63.454.