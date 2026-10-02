Quedó vacante un cargo en la Defensoría Pública Federal de Villa Mercedes tras el traslado de su titular a La Rioja

La Defensoría General de la Nación dispuso el traslado definitivo de la doctora María Virginia Jalil Colomé, quien se desempeñaba como Defensora Pública Oficial Federal del interior del país con asiento en Villa Mercedes. Desde el 1° de octubre de 2026, la magistrada pasó a desempeñarse como titular de la Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de La Rioja.

Tuve el honor de acompañar la toma de juramento de la doctora María Virginia Jalil Colomé, quien se incorpora como Defensora Pública Oficial ante el juzgado Federal de Primera Instancia, con jurisdicción en la provincia.

Más allá de su enorme trayectoria y experiencia en el… pic.twitter.com/8zdf48PDlB — Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) October 1, 2026

La decisión fue formalizada mediante la Resolución 1146/2026, fechada el 22 de septiembre y publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina. aviso_347969

De acuerdo con el documento oficial, fue la propia Jalil Colomé quien solicitó su traslado definitivo a la dependencia de La Rioja.

La solicitud se produjo a partir de la vacante generada por la designación de José Nicolás Celestino Chumbita como Defensor Público Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja. aviso_347969

Los requisitos para autorizar el traslado

Para concretar el cambio de jurisdicción, la Defensoría General evaluó el cumplimiento de las condiciones establecidas por la Ley 27.149 y el reglamento de traslado de magistrados del Ministerio Público de la Defensa.

Entre los requisitos se establece que el cargo de destino debe reunir las condiciones previstas en materia y grado, que el magistrado solicitante tenga una antigüedad mínima de dos años en el ejercicio efectivo del cargo, que no se encuentre sometido a un proceso disciplinario y que no se haya convocado a concurso público para cubrir la vacante. aviso_347969

En ese marco, la resolución recuerda que María Virginia Jalil Colomé prestó juramento como Defensora Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Villa Mercedes el 9 de diciembre de 2020.

Posteriormente, como consecuencia de la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal en la Jurisdicción Federal de Mendoza, fue designada Defensora Pública Oficial Federal del interior del país. aviso_347969

Asimismo, la Oficina de Sumarios de la Defensoría General de la Nación informó que Jalil Colomé no registra sanciones ni sumarios administrativos en trámite.

También se verificó que la vacante existente en La Rioja no había sido convocada a concurso público de oposición y antecedentes. aviso_347969

El cargo en Villa Mercedes quedó vacante

Tras analizar la solicitud, la Asesoría Jurídica consideró jurídicamente viable el traslado. La Defensoría General resolvió entonces hacer lugar al pedido y establecer su vigencia a partir del 1° de octubre de 2026. aviso_347969

La resolución dispone expresamente el traslado de María Virginia Jalil Colomé desde Villa Mercedes hacia la Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de La Rioja, donde pasará a desempeñarse como titular.

Además, el mismo acto administrativo establece que, una vez cumplido el procedimiento previsto, debe declararse vacante el cargo de Defensor Público Oficial Federal del interior del país con asiento en Villa Mercedes, provincia de San Luis. aviso_347969

De esta manera, el traslado de Jalil Colomé genera una vacante dentro de la estructura de la Defensa Pública Federal con asiento en Villa Mercedes.

Con información de: Resolución 1146/2026 de la Defensoría General de la Nación, publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina.