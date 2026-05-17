Quines: encontraron el cuerpo sin vida de un hombre en un canal y se investigan las causas de la muerte

Un hombre de entre 65 y 70 años fue encontrado sin vida en un canal de riego de la localidad de Quines. La Justicia ordenó pericias forenses y se inició una investigación para determinar las causas del fallecimiento.

Según informaron fuentes policiales, el hecho fue advertido durante la mañana de este domingo, cuando efectivos de la Comisaría Distrito 15° recibieron un alerta sobre la presencia de un cuerpo en un canal ubicado en inmediaciones de las calles 17 de Agosto y Manuel Félix Montiveros.

Al arribar al lugar, los uniformados constataron el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre, cuya edad rondaría entre los 65 y 70 años.

Ante la situación, tomó intervención la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N° 4 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo del fiscal Javier Amitrano, quien dispuso una serie de medidas para avanzar con la investigación.

Entre las primeras actuaciones, el fiscal ordenó la preservación de la escena y la convocatoria de personal especializado para realizar las diligencias correspondientes. Además, indicó que, una vez presente el equipo de morgue judicial, se efectuara el levantamiento del cuerpo y el posterior examen médico forense.

La causa fue caratulada provisoriamente como “Averiguación causales de muerte”, mientras continúan las tareas investigativas para establecer cómo ocurrió el hecho y las circunstancias que rodearon el fallecimiento.