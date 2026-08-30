Quines: un joven de 23 años murió tras un choque entre una moto y un auto en la Ruta Nacional 79

Un joven de 23 años perdió la vida este domingo 30 de agosto tras protagonizar un accidente de tránsito en Quines, donde colisionaron una motocicleta y un automóvil en la intersección de la Ruta Nacional 79 y calle Teodoro Llanos.

El siniestro vial se produjo alrededor de las 7:30 de la mañana y las circunstancias que derivaron en el impacto son materia de investigación por parte de las autoridades.

Cómo ocurrió el accidente en Quines

De acuerdo con las primeras averiguaciones realizadas por la Policía de la Provincia de San Luis, en el accidente estuvieron involucrados una motocicleta Tornado 250, conducida por un joven de 23 años domiciliado en Quines, y un Peugeot 208 al mando de un hombre de 39 años.

En el automóvil viajaban además tres mujeres de 32, 34 y 41 años, todas domiciliadas, al igual que el conductor, en la localidad del norte de la provincia de San Luis.

Según la información recabada por los investigadores, el Peugeot 208 circulaba por la Ruta Nacional 79, mientras que la motocicleta se desplazaba por calle Teodoro Llanos. Por causas que todavía se intentan determinar, ambos vehículos colisionaron al llegar a la intersección.

El motociclista falleció en el lugar

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la motocicleta perdió la vida en el lugar del accidente. Personal médico que acudió al sector constató posteriormente su fallecimiento.

Tras el siniestro, efectivos de distintas dependencias de la Policía de San Luis trabajaron en la zona y realizaron las actuaciones correspondientes para establecer con precisión la mecánica y las circunstancias del choque.

El alcotest al conductor del automóvil dio negativo

Como parte de las actuaciones, al conductor del Peugeot 208 se le practicó el correspondiente test de alcoholemia.

Según informó la Policía, el procedimiento arrojó un resultado negativo de 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.

Las actuaciones y peritajes realizados en el lugar serán determinantes para avanzar en el esclarecimiento de las causas del accidente fatal ocurrido en Quines durante la mañana de este domingo.