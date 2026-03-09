Quini 6: un apostador de Villa Mercedes ganó más de $11 millones en la modalidad “Siempre Sale”

Un apostador de Villa Mercedes, en la provincia de San Luis, resultó ganador de más de $11 millones tras acertar en la modalidad “Siempre Sale” del Quini 6 durante el sorteo N°3354, realizado este fin de semana.

Según se informó oficialmente, el premio asciende a $11.096.539, una suma que convirtió a la jugada en una de las noticias destacadas del último sorteo del popular juego de azar argentino.

La apuesta ganadora fue realizada en la agencia “La Cábala II”, ubicada en Chacabuco 10, en pleno centro de Villa Mercedes.

Desde la organización del juego recordaron que el afortunado ganador cuenta con 15 días hábiles a partir de este lunes para presentarse y reclamar el premio correspondiente.

El Quini 6 es uno de los juegos de lotería más populares de Argentina, administrado por la Lotería de Santa Fe, y cada semana reparte premios millonarios en distintas modalidades, entre ellas Tradicional, La Segunda, Revancha y Siempre Sale, esta última diseñada para garantizar ganadores cuando el pozo queda vacante.

La noticia generó expectativa entre los habituales apostadores de Villa Mercedes, que ahora se preguntan quién será el nuevo millonario de la ciudad.