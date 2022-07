⏯️ Quiso detener una pelea y fue asesinado de un golpe en la cabeza

El hecho ocurrió en la localidad bonaerense de José C. Paz. La víctima de 48 años intercedió en la gresca y sufrió una brutal golpiza que le provocó muerte cerebral.

Un hombre de 48 años fue asesinado de un golpe en la cabeza cuando intervino en una pelea en una estación de servicio de la localidad bonaerense de José C. Paz. Los agresores se dieron a la fuga y son intensamente buscados.

La víctima fue identificada como Adrián Bustamante y el episodio se registró anoche en la estación situada en el cruce de las calles Julián Martel e Hipólito Yrigoyen.

Según puede verse en un video que se difundió por las redes sociales, se produjo una pelea entre dos grupos de personas y Bustamante intentó frenar la gresca, pero fue agredido y recibió un cascotazo en la cabeza, golpe que lo dejó inconsciente en el piso.

De inmediato, amigos del hombre intentaron reanimarlo mientras solicitaba ayuda para que lo asistan, pero Bustamante falleció. Según indicó el reporte médico, sufrió muerte cerebral.

En principio había trascendido que los dos grupos protagonistas estaban comiendo en una pizzería cercana a la estación de servicio y que por motivos que se desconocían comenzaron a pelear, pero luego, un amigo de la víctima contó en declaraciones a la prensa, que su amigo fallecido intentó frenar la disputa que se estaba desarrollando por un mal entendido de tránsito.

“Mi negocio estaba cerrado y nosotros estábamos comiendo y festejando el cumpleaños de otro amigo. Cuando se estaban yendo, mi hermano sale con otro amigo y una moto le pasa rasante y de manera irónica mi hermano le dice ´me quieren robar´ y ahí se desata el intercambio de palabras”, relató Diego.

Y siguió: “Cuando Adrián baja con su pareja ve la discusión de mi hermano con los de la moto y se acerca y nosotros nos acercamos a la estación de servicio. Pensó que le querían pegar a mi hermano y se arrimó para defenderlo”.

En ese momento, y según comentó Adrián, la moto se va y cruzan desde un negocio cercano a la estación de servicio más de 15 personas.

“Los de la moto se van, mi amigo los corre y le digo vamos. Pero no me dio tiempo a nada porque cuando lo quiero agarrar para subirlo a la camioneta, esa cámara enfocó como cruza una manada de 15 o 20 personas dispuestas a arrebatar todo lo que se cruza en el camino”, contó, y sentenció: “Mi amigo pierde la vida por una banda de cobardes, de ratas asesinas. Voy a hacer lo imposible para que la muerte de mi amigo no quede en nada”.