Racing venció a Vélez en los penales, es semifinalista y espera por Boca o River

Racing se quedó hoy con el triunfo frente a Vélez por 4 a 2 en los penales tras empatar sin goles por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional y se clasificó a la semifinal del certamen donde se enfrentará a Boca o a River.

El elenco de Avellaneda se impuso con los goles de Matías Rojas, Matías Chancalay, Fabrizio Domínguez y Enzo Copetti mientras que Leonardo Sigali estrelló la pelota en el travesaño.

En tanto, Pablo Galdames y Santiago Cáseres marcaron para Vélez mientras que el disparo de Matías De Los Santos rebotó en el palo derecho de Arias y el arquero le atajó el tiro a Lucas Janson.

El conjunto dirigido por Juan Antonio Pizzi culminó el encuentro con diez jugadores al irse expulsado Mauricio Martínez cuando se jugaba el tercer minuto de descuento en la segunda etapa.

Una primera parte de ida y vuelta

El primer tiempo fue muy entretenido ya que ambos elencos tuvieron sendas oportunidades como para abrir el marcador y fue Racing el que pudo pegar primero, a los 8 minutos, por medio de un tiro libre desde la izquierda de Tomás Chancalay que despejó Alexander Domínguez.

Ocho minutos más tarde, el conjunto de Avellaneda tuvo otra chance cuando, tras una buena jugada colectiva, la pelota la recibió Chancalay quien, desde dentro del área por la izquierda, amagó ante un defensor y remató, pero el balón se fue rozando el palo derecho del arquero.

Vélez respondió y tuvo su posibilidad a los 18 minutos a través de un tiro libre desde la izquierda de Thiago Almada, pero la pelota rebotó en el travesaño mientras que a los 31 tras un cabezazo de Luca Orellano, la pelota picó cerca del arquero Gabriel Arias, quien llegó a tocarla para mandarla al córner.

Racing tuvo otra oportunidad a los 36 minutos. Tras una mala salida de Vélez, Darío Cvitanich tomó la pelota y disparó desde fuera del área por el medio, pero el balón se fue muy cerca del palo izquierdo de Domínguez.

En el complemento, mermó el buen juego

Al inicio de la segunda parte cuando se jugaba el primer minuto, Racing pudo haber convertido la primera conquista por medio de Enzo Copetti luego de un centro desde la izquierda, pero el balón se fue por arriba del horizontal.

Sobre los 4 minutos, la chance la tuvo Vélez con un tiro de Almada desde fuera del área por el medio, pero la pelota se fue por encima del travesaño y a los 8 un cabezazo de Lautaro Gianetti se fue cerca del palo derecho de Arias.

Racing tuvo la chance de marcar a los 45 minutos cuando luego de una buena jugada de Copetti, Leonel Miranda remató desde fuera del área por el medio, pero la pelota se fue lejos por encima del travesaño.

La siguiente es la síntesis del partido:

Copa de la Liga Profesional.

Cuartos de final.

Vélez 0 (2) – Racing 0 (4).

Estadio: José Amalfitani (Vélez).

Arbitro: Germán Delfino.

Vélez: Alexander Domínguez; Hernán De La Fuente, Matías De Los Santos, Lautaro Giannetti, Miguel Brizuela; Luca Orellano, Pablo Galdames, Santiago Cáseres, Thiago Almada; Ricardo Centurión; Juan Martín Lucero. DT: Mauricio Pellegrino.

Racing: Gabriel Arias, Iván Pillud, Leonardo Sigali, Nery Domínguez, Eugenio Mena; Leonel Miranda, Mauricio Martínez, Ignacio Piatti; Tomás Chancalay, Enzo Copetti y Darío Cvitanich. DT: Juan Antonio Pizzi.

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Tomás Guidara por Hernán De La Fuente (VS); 12m, Lucas Janson por Centurión (VS) y Cristian Tarragona por Lucero (VS); 18m, Fabrizio Domínguez por Cvitanich (RC); 28m, Agustín Bouzat por Orellano (VS); 30m, Aníbal Moreno por Piatti (RC); 35m, Luis Abram por Brizuela (VS) y 46m, Matías Rojas por Pillud (RC).

Incidencia en el segundo tiempo: 48m, se fue expulsado Mauricio Martínez (RC).