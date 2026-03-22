Radiografía del mileísmo en 2026: cómo se organizan las agrupaciones de La Libertad Avanza para expandirse

La nota de Agencia Noticias Argentinas del 22 de marzo de 2026 describió una hoja de ruta común: expandir influencia territorial, sumar militancia y consolidar el proyecto político presidencial “en cada punto del país”, con protagonismo explícito de tres sellos: LLA Juventud CABA, La Púrpura y Las Fuerzas del Cielo.

Detrás de esa expansión aparece una tensión estructural: la necesidad de que un movimiento que creció con fuerte impronta mediática y digital gane “músculo” territorial, selectores de candidaturas y capilaridad sectorial (sindicatos profesionales, centros de estudiantes, comunas y municipios). Esa puja —con distintas terminales internas— suele leerse en clave de poder alrededor del llamado “triángulo de hierro”, donde confluyen el liderazgo presidencial, Karina Milei y el asesoramiento estratégico de Santiago Caputo.

En ese tablero, la Provincia de Buenos Aires funciona como campo de disputa central por volumen electoral e ingeniería política. Desde el oficialismo provincial, el gobernador Axel Kicillof administra el territorio más poblado del país.

LLA Juventud CABA y Bases: territorialidad en comunas y cantera estudiantil

En la Ciudad de Buenos Aires, la estrategia aparece planteada como organización microterritorial: según fuentes citadas por Noticias Argentinas, la juventud libertaria porteña trabaja “en las comunas” con equipos por cada una, buscando “hacer crecer una base de capital humano” en los barrios.

El diseño suma un puente generacional: la articulación con Bases, una agrupación orientada a estudiantes secundarios. En palabras atribuidas por NA a fuentes del espacio, el objetivo es coordinar juventud por comuna + agrupación estudiantil para sostener presencia y participación juvenil en el territorio.

Ese esquema tiene un rostro propio dentro del armado juvenil: Dante Di Carlo. Un perfil publicado por Letra P lo describió como jefe de la juventud libertaria porteña, respaldado por Karina Milei y con foco en recorridas barriales y expansión de base juvenil, con una consigna interna explícita: convertir la “batalla cultural” en presencia territorial.

La pata estudiantil quedó reflejada públicamente con el lanzamiento de Bases en 2025. Infobae consignó que el acto en CABA fue encabezado por Karina Milei junto a la legisladora Pilar Ramírez, y que la nueva organización buscaba “combatir el adoctrinamiento” en escuelas secundarias porteñas, con participación de Di Carlo.

La ampliación del frente educativo también llegó al nivel universitario. La Nación reportó el lanzamiento en marzo de 2026 de un frente para “ganar influencia” en centros de estudiantes universitarios, con presencia de Karina Milei, y recordó que su primera incursión estudiantil previa había sido Bases en secundarios.

Lectura estratégica: la dupla “comuna + aula” funciona como semillero de activismo (reclutamiento temprano), estructura de base y —a futuro— equipo de fiscalización y campaña hiperlocal. Es una apuesta por “capilaridad” en el distrito mediáticamente más visible del país, donde la competencia por hegemonía de la derecha aparece como telón de fondo en la cobertura política.

La Púrpura: profesionalización, colegios y expansión federal

Si la juventud opera como “cantera” territorial, La Púrpura se presenta como el brazo de formación profesional y penetración en instituciones sectoriales. Noticias Argentinas la describió como una organización dedicada a formar profesionales dentro de La Libertad Avanza y con vínculos en distintos espacios del Estado, con proyección nacional para 2026.

En ese armado aparece como figura central Alejandro Speroni, señalado por NA como ex funcionario del área legal del Ministerio de Economía y con vínculo político con Sebastián Pareja.

La condición de ex funcionario tiene respaldo formal: el Boletín Oficial publicó el Decreto 643/2025, que aceptó la renuncia de Speroni como Subsecretario Legal del Ministerio de Economía a partir del 4 de septiembre de 2025.

En paralelo, la centralidad de Pareja en el armado bonaerense también está documentada institucionalmente: figura como Diputado de la Nación por Buenos Aires (mandato 2025-2029) en la ficha oficial de la Cámara baja.

El diferencial de La Púrpura es el “lugar” al que apunta: los colegios profesionales. En 2024, Infocielo citó a Speroni describiendo a La Púrpura como una agrupación orientada a esas entidades, con despliegue en varias ciudades bonaerenses (y ampliación desde abogados hacia martilleros, ingenieros, médicos) bajo la idea de que los profesionales son “formadores de opinión”.

En clave de identidad, una web de la organización en la Primera Sección definió que La Púrpura “nuclea a los profesionales” del proyecto y se enfoca en trabajar “por las colegiaturas” con “ideas y valores de la libertad”.

La expansión fuera de Buenos Aires también aparece documentada: en 2025, La Tecla Patagonia informó un desembarco en Río Negro con reuniones para sumar técnicos y profesionales a la estructura libertaria local, mencionando participación de Pareja y Speroni.

Lectura estratégica: La Púrpura opera como “puente” entre política partidaria y espacios de legitimidad técnica (matrículas, colegiaturas, redes profesionales). Es, en términos prácticos, una búsqueda de cuadros, voceros sectoriales y listas competitivas en ámbitos donde se eligen autoridades con reglas propias (colegios y cajas profesionales) y donde la política partidaria suele entrar de manera indirecta.

Las Fuerzas del Cielo: militancia digital, charlas y el foco bonaerense

En el ecosistema libertario, Las Fuerzas del Cielo representan el componente de militancia joven con fuerte impronta digital y alineamiento estratégico con Santiago Caputo, según coinciden coberturas de diversos medios.

Noticias Argentinas señaló que el grupo proyecta expandirse en todo el país y, en particular, fortalecer influencia en la Provincia de Buenos Aires mediante charlas “en casi todo el país”. Allí enumeró como referentes a y a dirigentes/legisladores como Agustín Romo, Nahuel Sotelo y Santiago Santurio, además de detallar distritos a priorizar.

Algunos roles se verifican en registros oficiales:

Romo figura como Presidente de bloque en la Cámara de Diputados bonaerense (mandato 2023-2027).

Santurio figura como Diputado de la Nación por Buenos Aires (mandato 2023-2027) en el sitio oficial parlamentario.

Sotelo, por su parte, fue designado en 2024 como Secretario de Culto y Civilización por decreto nacional y luego renunció con efecto desde diciembre de 2025, según el Boletín Oficial; en enero de 2026 se informó públicamente su vuelta a la Legislatura bonaerense.

El lanzamiento público del sello tuvo un punto geográfico y simbólico: San Miguel, con una narrativa que generó polémica: la autodefinición como “brazo armado” o “guardia pretoriana”. Medios como TN y Ámbito registraron el hecho en noviembre de 2024.

El propio presidente, en un evento posterior, buscó encuadrar la frase como una metáfora ligada al “celular” y a la disputa en redes, según reconstruyó Infobae.

En 2026, además, Letra P describió que el regreso de Sotelo a la Legislatura se leyó como una jugada para fortalecer a Romo dentro del bloque bonaerense, en una interna donde Pareja concentraba predominio numérico, y ubicó a Las Fuerzas del Cielo como sector alineado a Caputo.

En cuanto al “mapa” territorial explícito, NA indicó que el grupo buscaría consolidarse en localidades como Quilmes, Ituzaingó, Junín, Mercedes, Vicente López y Campana —un mix de conurbano e interior—, además de su base de origen política en San Miguel.

Lectura estratégica: Las Fuerzas del Cielo cumplen una doble función. Por un lado, sostienen movilización digital (agenda, climas, narrativa y defensa del gobierno). Por otro, buscan “bajar” al territorio con charlas, recorridas y armado en distritos electoralmente densos. La fricción aparece cuando esa lógica choca con la estructura formal partidaria y el poder de lapicera para listas.

La infraestructura de la batalla cultural: Carajo, Fundación Faro y EFDAP

Más allá de las “orgas” con anclaje territorial, el mileísmo apuesta a una infraestructura de formación y difusión que opera como multiplicador.

En el campo mediático-digital, Infobae describió el nacimiento y los objetivos del streaming Carajo —conducido, entre otros, por Daniel Parisini— como parte de un ecosistema que busca hablarle a audiencias jóvenes y consolidar comunidad política, con formatos nativos de redes.

En el plano de ideas y financiamiento para la “batalla cultural”, una investigación de Chequeado indicó que la Fundación Faro se lanzó en noviembre de 2024 con discursos de Milei y de su director ejecutivo, Agustín Laje, enfatizando la necesidad de “dar la batalla cultural” y promover ideas afines al gobierno.

La formación técnica y política aparece, además, institucionalizada en la EFDAP: su sitio oficial se presenta como un espacio para “capacitar, potenciar e impulsar nuevos liderazgos”.

En cobertura local, se describió a la escuela como una propuesta formativa para personas que quieren involucrarse en política, y se identificó como directora general a Miriam Niveyro, en lanzamientos seccionales bonaerenses.

Lectura estratégica: esta tríada (streaming + think tank + escuela) actúa como fábrica de relato, marco ideológico y capacitador de cuadros. En términos prácticos, no sólo busca persuadir: construye recursos para sostener militancia, ordenar mensajes y dotar de “manuales” (discursivos o técnicos) a quienes saltan a la competencia electoral y a la gestión.

La matriz estratégica libertaria que se desprende del despliegue

La “matriz” no aparece como un documento único público; se infiere del patrón repetido que muestran las fuentes: segmentación por públicos (jóvenes, profesionales, militancia digital), territorialidad por capas (comunas, municipios, provincias) y un sistema de formación + comunicación que acompaña el reclutamiento.

En síntesis, el dispositivo puede leerse como un embudo de cuatro etapas: captación (redes/aulas), organización (comunas/colegios/territorio), formación (escuelas/charlas/think tanks) y proyección electoral (armado de listas y disputa institucional).