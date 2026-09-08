Raúl Laborda lanzó una fuerte acusación sobre el caso Guadalupe Lucero: “La familia la vendió por un millón de pesos”

Una impactante declaración pública volvió a colocar el caso Guadalupe Lucero en el centro de la atención en San Luis. El periodista Raúl Laborda, durante su programa en FM Nuestra, afirmó este martes 8 de septiembre que la familia de la niña desaparecida la habría entregado a cambio de dinero.

La afirmación fue realizada al aire y en términos categóricos. Sin embargo, no existe hasta el momento información oficial conocida que permita presentar esa acusación como un hecho comprobado, por lo que corresponde atribuirla exclusivamente al periodista.

Qué dijo Raúl Laborda

Durante su intervención radial, Laborda sostuvo: “A la Guadalupe la familia la vendió”, y aseguró que la supuesta operación se habría realizado por un millón de pesos de aquel momento.

El comunicador fue aún más lejos y afirmó que la niña habría sido colocada “en la vereda para que se la llevaran”.

También estableció una comparación con el caso de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido en Corrientes, y sostuvo que, según su interpretación, existirían similitudes entre ambos episodios.

Las expresiones de Laborda constituyen una acusación pública de enorme gravedad, debido a que atribuyen directamente a integrantes de la familia una eventual participación en la desaparición de Guadalupe.

Hasta el momento, no se conoce una resolución judicial que haya establecido que Guadalupe fue vendida por su familia ni que confirme el monto mencionado por el periodista.

Por esa razón, las declaraciones deben ser consideradas como afirmaciones realizadas por Laborda bajo su responsabilidad y no como una conclusión de la investigación judicial.

Guadalupe Lucero continúa desaparecida

Guadalupe Belén Lucero Cialone fue vista por última vez el 14 de junio de 2021, aproximadamente a las 19:20, cuando tenía cinco años. Se encontraba en inmediaciones del barrio 544 Viviendas de la ciudad de San Luis, donde participaba de una reunión familiar.

Desde entonces se desarrollaron numerosos rastrillajes, declaraciones testimoniales, peritajes, reconstrucciones y diferentes líneas investigativas, sin que hasta el momento se haya logrado determinar qué ocurrió con la niña.

La investigación llegó además al fuero federal, donde un equipo de fiscales trabajó sobre hipótesis que podrían involucrar delitos de competencia federal, entre ellos posibles delitos contra la libertad, la integridad física o sexual y otras figuras complejas.

A más de cinco años de su desaparición, la búsqueda de Guadalupe permanece oficialmente activa.

La recompensa por información llega a $40 millones

En mayo de 2026, el Ministerio de Seguridad Nacional elevó a $20 millones la recompensa destinada a quienes aporten información útil que permita encontrar a Guadalupe.

Posteriormente, el Gobierno de San Luis sumó otros $20 millones, llevando la recompensa total informada a $40 millones.

Además, las autoridades actualizaron mediante técnicas de progresión de edad la imagen de Guadalupe para mostrar cómo podría verse actualmente y reforzaron la difusión de los nuevos afiches de búsqueda.

El registro oficial del Ministerio de Seguridad de la Nación continúa identificando a Guadalupe Belén Lucero Cialone como persona desaparecida y solicita que cualquier información que pueda conducir a su localización sea comunicada a la línea 134.

Una declaración que podría generar repercusiones

Las palabras pronunciadas por Raúl Laborda introducen públicamente una acusación concreta sobre uno de los casos policiales y judiciales más sensibles de la historia reciente de San Luis.

Por el momento, se trata exclusivamente de afirmaciones realizadas por el periodista, sin que pueda determinarse públicamente qué elementos posee para sostenerlas ni si esa información forma parte de alguna actuación incorporada al expediente.

Será la Justicia Federal, en caso de considerar que las manifestaciones contienen información relevante para la investigación, la que deberá determinar eventualmente si corresponde analizar su contenido o requerir precisiones al comunicador.

Mientras tanto, la pregunta que permanece abierta desde aquel 14 de junio de 2021 continúa siendo la misma: ¿dónde está Guadalupe?