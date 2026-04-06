Realizaron dos trasplantes renales en el Hospital Ramón Carrillo: las pacientes son de Villa Mercedes

Dos mujeres de Villa Mercedes volvieron a tener una nueva oportunidad de vida luego de recibir un trasplante renal en el Hospital Central “Ramón Carrillo”, en la provincia de San Luis. Ambas pacientes, de 33 y 52 años, evolucionan favorablemente tras las intervenciones realizadas en los últimos días.

Las dos mujeres se encontraban en lista de espera desde 2021, atravesadas por tratamientos de diálisis y la incertidumbre propia de este tipo de patologías. Los órganos trasplantados provinieron de donantes cadavéricos, en el marco del sistema nacional de procuración y trasplante.

Este nuevo hito consolida el crecimiento del hospital en materia de prácticas de alta complejidad. Desde su habilitación, el centro de salud ya concretó 49 trasplantes, de los cuales 36 fueron renales y 13 de córneas, posicionándose como un referente en la región.

Un operativo médico de alta complejidad

Cada trasplante implica una logística que excede ampliamente la cirugía. En este caso, el procedimiento fue llevado adelante por un equipo multidisciplinario encabezado por el jefe del servicio, Pablo Farinelli, junto al subjefe Luis Mercado, y los especialistas Emanuel Repetto y Julio Bittar, responsables de la Unidad de Trasplante.

Desde el área de Nefrología, participaron las profesionales Marcela Valdeón y Matías Suárez, mientras que también intervinieron servicios clave como Infectología, enfermería, laboratorio, diagnóstico por imágenes, hemoderivados y farmacia.

Se trata de un trabajo coordinado y simultáneo que resulta fundamental para garantizar el éxito de este tipo de intervenciones.

La donación de órganos, un acto que salva vidas

Desde el Hospital Central “Ramón Carrillo” destacaron especialmente el rol de las familias donantes, quienes en un contexto de profundo dolor toman decisiones que permiten salvar y mejorar la calidad de vida de otras personas.

“Sin su generosidad, estos nuevos comienzos no serían posibles”, señalaron desde la institución, al tiempo que reforzaron la importancia de la donación de órganos como un acto solidario y transformador.