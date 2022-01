Rebrote de Covid en Europa: Italia impuso la vacunación obligatoria para los mayores de 50 años

Esta medida fue tomada por la escalada de casos que sacude al país europeo y por la lucha del gobierno contra los no vacunados.

Hace varias semanas la situación epidemiológica de Europa está bajo la lupa de otros países ya que día tras días se conoce récord de cifras de contagios. Es por eso que el gobierno italiano decidió imponer la vacunación obligatoria en mayores de 50 años: “La elección que estamos tomando es restringir al máximo el área de no vacunados, porque es la que genera una carga de salud en nuestros sistemas hospitalarios”, explicó el ministro de Salud, Roberto Speranza.

En las últimas horas el ministerio de salud dio a conocer un total de 200 mil contagios diarios, convirtiéndose en un nuevo récord desde el inicio de la pandemia. Tras el registro de estos números, el gabinete se reunió durante tres horas y tomó la decisión de imponer la vacunación obligatoria.

Según Reuters la medida comenzó a estar vigente desde ese momento hasta el 15 de junio y además deberán presentar un “pase verde reforzado” para ir a trabajar. “Debemos proteger la salud pública y mantener condiciones de seguridad adecuadas en la prestación de servicios de atención y asistencia”, señaló Mario Draghi.

A su vez dichas personas mayores de 50 años que no estén vacunados recibirán una multa entre 600 y 1.500 euros y si eso no sucede, luego de 5 días perderán su salario, pero no serán despedidos. Solamente podrán recuperarlo si se vacunan.

Aunque estas medidas todavía no fueron informadas a través de un decreto, Italia se convierte en uno de los primeros países de Europa en imponer la obligatoriedad en la vacunación.

Un ejemplo claro es el de Austria que anunció diversos planes para que a partir del mes que viene todos los mayores de 14 años se vacunan. Grecia, por su lado, también ordenó que los mayores de 60 años se vacunen a partir del 16 de enero.