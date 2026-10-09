Rechazaron la nulidad de la pericia solicitada por la defensa de Pity Álvarez

La defensa de Pity Álvarez había cuestionado la validez de la pericia interdisciplinaria realizada sobre el músico, pero el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires rechazó el pedido de nulidad. El juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz continuará el viernes 16 de octubre, a las 11.30.

Según confirmaron fuentes vinculadas con la investigación a la Agencia Noticias Argentinas, los jueces desestimaron el planteo presentado por los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro.

La defensa había solicitado que se declarara la invalidez e “ineficacia” del estudio, al considerar que el informe “se encontraba sustancialmente confeccionado antes de realizarse el intercambio y la deliberación técnica que debía preceder a sus conclusiones”.

Además, los letrados habían pedido la recusación de los peritos oficiales que firmaron el dictamen. Según sostuvieron, los profesionales habrían “documentado” una conclusión antes de la pericia realizada en el Cuerpo Médico Forense.

El planteo de la defensa

De manera subsidiaria, la defensa había requerido un nuevo examen para el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados. También pidió que declararan los peritos Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego, quienes firmaron en disidencia.

El informe no advierte una alteración de las facultades psíquicas. Sin embargo, Herrera Milano y Gallego señalaron que “el peritado no se encontraba lúcido” al momento de realizarse el análisis.

Los abogados también solicitaron que fueran convocados profesionales médicos y de salud mental que intervinieron durante la internación del artista, incluidos integrantes de Clínica Dharma, el Hospital Tornú y otros equipos asistenciales.

En un escrito de 22 páginas, la defensa había pedido suspender la audiencia prevista para el viernes hasta que se resolvieran esos planteos. También anticipó que volvería a reclamar la nulidad del debate porque, según su interpretación, habían transcurrido más de 16 días desde la última audiencia.

Con la decisión del tribunal, el proceso continuará según el cronograma informado, mientras permanecen pendientes los cuestionamientos formulados por los representantes legales de Álvarez sobre el contenido y la elaboración de la pericia.