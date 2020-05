Rechazaron un pedido que buscaba frenar las detenciones a menores durante la cuarentena

La medida había sido solicitada por el abogado de la familia de Franco Maranguello, el joven de 16 años que apareció muerto en la sede de la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia. La jueza señaló que “cada caso particular requiere una solución individual y no una colectiva”.

Mariana Sorondo Ovando, a cargo del Juzgado de Familia y Menores Nº1 de la Segunda Circunscripción Judicial, rechazó un Hábeas Corpus que había sido presentado por un abogado, quien solicitaba el cese de las detenciones de menores de edad sospechosos de romper el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

La acción era del letrado Gustavo Otegui y exigía la suspensión de las detenciones mientras dure la cuarentena. El pedido estaba motivado por la manera en la que fue detenido Franco Maranguello, un joven de 16 años que el 24 de abril apareció muerto (investigan si se trató de un suicidio) en la sede de la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (Canaf) de Villa Mercedes. Otegui, quien preside el Colegio de Abogados de Villa Mercedes, es el representante legal de la madre del chico fallecido.

Entre los argumentos esgrimidos para denegar el pedido, Sorondo Ovando señaló que la fuerza policial que interviene en el supuesto de que a un menor de 18 años se le atribuya una presunta conducta delictiva es la Canaf, “que posee personal especializado en niñez y cuenta con asistencia psicológica, social, médica y pedagógica, y gabinete de asesoramiento jurídico”.

Igualmente en la resolución recordaron que en todas las cuestiones judiciales o administrativas que resuelvan cualquier cuestión vinculada a niños y adolescentes se deberá atender el “interés superior” del menor de edad. El texto subraya que este concepto está ligado “a cada menor en particular y en cada caso concreto, porque cada caso particular requiere una solución individual y no una solución colectiva como la que se intenta en la presente causa”.

Independientemente de este rechazo, Otegui aguarda las respuestas sobre otras medidas solicitadas a la Justicia. Entre ellas está la exhumación del cuerpo de Maranguello para poder realizar una nueva autopsia.

F: ED