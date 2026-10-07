Reclamos en Crafmsa por atrasos salariales y presuntos incumplimientos laborales

La fábrica de Villa Mercedes atraviesa un conflicto laboral por presuntos atrasos salariales y otros incumplimientos, según el testimonio de los trabajadores acercado a la redacción de Villa Mercedes Info. El reclamo incluye un bono vacacional pendiente, demoras en la transferencia de descuentos y cuestionamientos a las condiciones de seguridad.

De acuerdo con los trabajadores, el pago que debía realizarse el martes 6 de octubre habría sido postergado hasta el viernes 9, sin certeza de que se concrete en esa fecha. Además, sostiene que permanece pendiente un bono vacacional correspondiente al año pasado, equivalente a 250 horas, que, según afirman, está contemplado en el convenio colectivo.

Reclamos por descuentos y obligaciones pendientes

Los empleados denuncian demoras en la transferencia de los importes descontados para cuotas alimentarias y aportes a una mutual. Respecto de las primeras, aseguró que el atraso alcanza los dos meses.

Según sus relatos, los descuentos se realizan cada quincena, pero los fondos no estarían llegando a sus destinatarios en los plazos correspondientes.

La fuente señaló, además, que hubo despidos y desvinculaciones acordadas y sostienen que, en algunos casos, no se habrían cumplido los pagos indemnizatorios comprometidos.

Indumentaria y condiciones de seguridad

Otro de los puntos del reclamo es la falta de entrega de ropa de trabajo. Según los testimonios, el convenio establece dos mudas, un recambio y un par de borcegos por año. Ante la presunta falta de provisión, algunos empleados estarían utilizando prendas adquiridas con su propio dinero.

Los trabajadores también manifestaron preocupación por las condiciones de seguridad y denunció una presunta falta de matafuegos. Estas afirmaciones requieren corroboración mediante documentación y controles de los organismos competentes.

La actividad continúa y evalúan una medida de fuerza

Al momento de los testimonios, la producción continuaba. Según la fuente, los delegados evaluaban una posible medida de fuerza, aunque todavía no habían recibido la indicación del gremio para detener las tareas.

Sostienen que los problemas se arrastran desde hace más de un año y cuestionan la respuesta sindical frente a los reclamos.

Asimismo, aseguró que la planta cuenta con más de 250 empleados y que produce entre 600 y 700 toneladas mensuales de piezas forjadas. También mencionaron proyectos para fabricar nuevos modelos durante el próximo año.

La información recibida no incluye una respuesta de la empresa ni del gremio a los señalamientos.