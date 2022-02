Recomiendan a turistas contratar servicios habilitados para evitar estafas

A fin de no propiciar situaciones irregulares, se aconseja a quienes visiten San Luis que gestionen sus reservas y alquileres en sitios oficiales. En la página web de la Secretaría, www.turismo.sanluis.gov.ar están registrados todos los alojamientos habilitados.

Desde la Secretaría de Turismo, se recomienda a los turistas, contratar servicios habilitados, que son los que cumplen con los requisitos para funcionar. Se trata de establecimientos turísticos, también agencias de viajes que son intermediarios en materia de contratación de alojamientos turísticos. Todos se encuentran en la página web de Turismo.

En referencia a las estafas, la jefa del Programa de Desarrollo y Fortalecimiento Turístico, Marina Mendoza, explicó, “que en muchas situaciones el turista se informa por medios no formales y ocurren estas situaciones que en un punto son inmanejables”.

Posteriormente destacó que hay plataformas formales en materia de comercialización de servicios turísticos, pero hay otros espacios virtuales que no cuentan con ningún tipo de garantías legales. “Por eso recomendamos que se informen a través página web de la Secretaría de Turismo de la provincia, a través de agencias de viajes legalmente establecidas que es muy sencillo identificar ( una agencia de viaje habilitada legalmente cuenta con un número de legajo fácilmente cotejable con el Ministerio de Turismo de La Nación) y/o a través del sitio oficial de los establecimientos turísticos”, indicó.

Asimismo, Mendoza afirmó que se han recepcionado denuncias y que el inconveniente surge cuando se requiere identificar al estafador. “Claramente no es un comerciante, cuando hay en el medio alguien que no cumple con determinados servicios es sencillo identificar y fiscalizar, pero cuando el estafador es un NN encubierto en una red social, con un perfil falso es muy difícil intervenir y dar una solución a esa persona que ha sido estafada. En la provincia de San Luis no estamos al tanto que haya sucedido de forma masiva, si hemos tenido dos o tres casos puntuales y la forma de resolverlo ha sido a través de la denuncia directa de los afectados”, finalizó.

