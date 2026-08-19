Reconocieron a la inspectora Valeria Martínez y a Uma por encontrar a Aitana Ibarra

El gobernador Claudio Poggi visitó este miércoles la Sección Canes de la Policía de San Luis, ubicada en el barrio Eva Perón, y entregó medallas a la inspectora Valeria Martínez y a Uma, la perra Bloodhound que resultó clave para localizar con vida a la niña Nancy Aitana Isabella Ibarra.

El reconocimiento se produjo luego del operativo desplegado durante seis horas tras la denuncia de la desaparición de la menor. La intervención de Uma permitió orientar a los efectivos hacia un sector de una fábrica abandonada, donde finalmente encontraron a la niña.

El reconocimiento al equipo que participó de la búsqueda

Poggi fue recibido por la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, el jefe de Policía, Juan Carlos Serrano, funcionarios del área y efectivos de la Sección Canes “Sargento Primero Francisco Gómez”.

Durante la visita, el Gobernador saludó y felicitó personalmente a los policías que participaron del procedimiento y destacó el trabajo articulado entre las distintas áreas del Estado.

En particular, reconoció a Valeria Martínez y a Uma, quienes conforman el binomio que tuvo un papel determinante en el tramo final de la búsqueda.

El mandatario también resaltó la coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, encabezados en este operativo por Nancy Sosa y el procurador General, Sebastián Cadelago Filippi, respectivamente.

La insistencia de Uma permitió encontrar a la niña

La búsqueda comenzó luego del llamado de la madre de Aitana al 911, que activó un amplio operativo policial en inmediaciones del Parque Industrial de San Luis, donde la niña había sido vista por última vez.

El procedimiento incluyó la aplicación de los protocolos de búsqueda de personas, el cierre de los puestos limítrofes, el monitoreo de los vehículos que circulaban por esos puntos y la activación del Alerta Sofía.

Martínez explicó que el equipo comenzó recorriendo los lugares que la niña solía frecuentar y realizando rastrillajes para descartar diferentes sectores.

Sin embargo, Uma insistía en permanecer en un punto específico dentro del predio de una fábrica abandonada.

“Uma retornaba siempre e insistía, hacía permanencia”, relató la inspectora al explicar el comportamiento del animal.

Esa conducta llevó a los efectivos a realizar una nueva inspección en las inmediaciones. Durante el procedimiento, el agente Zapata advirtió que había un sector cubierto con nylon que presentaba una textura diferente.

Al revisar el lugar, encontraron a la niña.

El hallazgo se produjo durante los primeros minutos del miércoles. Aitana estaba dormida y, según relató Martínez, el equipo se emocionó al escuchar su llanto y comprobar que se encontraba con vida.

“La tomamos en brazos y se la entregamos a la madre”, contó la inspectora.

Uma, una especialista en búsqueda y rastreo

Uma, una Bloodhound de casi siete años, está adiestrada en las especialidades de Búsqueda y Rastreo Específico. Este sábado cumplirá siete años y ya participó en distintos operativos de relevancia.

Entre ellos se encuentran la búsqueda del joven Darío Cuello, en Tilisarao, y el operativo por una beba en inmediaciones de la Comisaría 4ª.

Además, Uma es hermana de Nut, otra integrante de la Sección Canes que murió este año y dejó una importante trayectoria dentro de la fuerza.

Martínez destacó el valor del trabajo con los perros especializados y sostuvo que el plan aplicado por la Policía provincial permitió obtener resultados concretos.

“El perro realmente es una herramienta muy útil para la institución policial”, señaló.

La inspectora también valoró el reconocimiento recibido y el vínculo que existe entre los efectivos y los animales que integran la fuerza.

“Estamos muy contentos sobre todo por el final, por haber encontrado a la niña, porque esté bien, en los brazos de su mamá”, expresó.

El procedimiento terminó con el resultado que todos esperaban: Aitana fue localizada con vida y pudo reencontrarse con su madre, mientras el trabajo de Uma y la inspectora Martínez quedó como una de las claves del operativo.