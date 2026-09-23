Recuperaron la escultura de Héctor “Chivo” Montenegro robada en Villa Mercedes

La escultura del artista Héctor “Chivo” Montenegro, sustraída de la Casa de los Artistas, fue recuperada luego de una investigación iniciada tras la denuncia presentada en la Comisaría Seccional Novena de Villa Mercedes.

La obra había desaparecido el martes 22 de septiembre del edificio ubicado dentro del Complejo Cultural Calle Angosta, uno de los principales espacios culturales y turísticos de la ciudad.

A diferencia de lo informado inicialmente, la pieza no estaba realizada en bronce. Se trata de una escultura confeccionada con aluminio reciclado, obtenido mediante la fundición de latas.

El dato aportado por una transeúnte

En el marco de la investigación, una mujer habría manifestado que observó a dos hombres ingresar a una vivienda abandonada ubicada en inmediaciones de Balcarce y Barucotti, mientras trasladaban un bulto.

Según su relato, posteriormente ingresó al inmueble y encontró en su interior un objeto cuyas características coincidían con las de la escultura denunciada como sustraída.

La información permitió avanzar con la búsqueda y recuperar la pieza perteneciente a Héctor “Chivo” Montenegro.

Hasta el momento no se comunicó oficialmente si existen personas identificadas o demoradas por el hecho. La investigación continúa para establecer las circunstancias de la sustracción y determinar las responsabilidades correspondientes.

Una obra realizada con materiales reciclados

Además de su valor artístico y simbólico, la escultura posee una particularidad: fue creada a partir de aluminio recuperado de latas, posteriormente fundidas y utilizadas como materia prima.

La pieza forma parte del patrimonio cultural vinculado con la Casa de los Artistas y representa un homenaje a Héctor “Chivo” Montenegro, referente de la música, la escritura y la cultura de Villa Mercedes.

Su recuperación evitó la pérdida de una obra con un fuerte significado artístico e identitario para la comunidad villamercedina.