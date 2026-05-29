Recuperaron un celular robado y demoraron a dos hombres en Villa Mercedes

Un operativo realizado por efectivos del Comando Radioeléctrico permitió demorar a dos hombres y recuperar un teléfono celular robado durante un asalto ocurrido este viernes 29 de mayo en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis.

De acuerdo a la información policial, el procedimiento se llevó adelante en horas de la mañana, mientras los uniformados realizaban recorridos preventivos en jurisdicción de la Comisaría Seccional 40°. En ese contexto, los efectivos tomaron conocimiento de la sustracción de un teléfono celular mediante amenazas con arma blanca.

El hecho ocurrió en inmediaciones de las calles Dr. Domínguez y Mundet, donde la víctima denunció haber sido abordada por dos individuos que le sustrajeron el aparato telefónico.

A partir de las características físicas y de vestimenta aportadas por la víctima, la Policía desplegó un operativo de búsqueda en distintos sectores de la ciudad. Minutos después, en la intersección de calles Rufino Barreiro y Profesor Hamman, los efectivos lograron interceptar a dos hombres de 25 y 30 años, quienes coincidían con la descripción de los presuntos autores del ilícito.

Posteriormente, y tras diversas averiguaciones, los policías recuperaron el celular robado. Se trataba de un teléfono marca Motorola, de color celeste y con la pantalla dañada, que fue entregado de manera voluntaria por un tercero.

Finalmente, los demorados fueron trasladados a la Comisaría Seccional 40°, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente mientras avanzan las actuaciones correspondientes.