Reforma constitucional en San Luis: Poggi presentó el proyecto y advirtió por la caída de la coparticipación

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, encabezó una reunión de gabinete en Casa de Gobierno donde presentó el proyecto de reforma parcial de la Constitución provincial y analizó el impacto de la caída de la coparticipación federal en las finanzas públicas.

Durante el encuentro realizado en el Salón Malvinas Argentinas, el mandatario detalló los principales lineamientos de la iniciativa que será enviada a la Legislatura provincial. Según explicó, el objetivo es fortalecer la institucionalidad de los poderes del Estado y adaptar la normativa a los desafíos actuales.

Reforma constitucional: los ejes del proyecto

El proyecto contempla la modificación del artículo 281 de la Constitución provincial, habilitando la sanción de una ley especial que declare la necesidad de la reforma y determine los temas a tratar por una futura Convención Constituyente.

El vicegobernador Ricardo Endeiza precisó que, en caso de aprobarse con los dos tercios de ambas cámaras, la elección de convencionales se realizaría en 2027, junto con los comicios provinciales.

Uno de los puntos más relevantes es el límite a la reelección del gobernador. La iniciativa propone que una persona pueda ejercer el cargo por un máximo de dos mandatos, sin posibilidad de volver a postularse posteriormente. En ese sentido, se establece que el período actual 2023-2027 será considerado como el primero para el actual mandatario.

Además, el proyecto impulsa:

Extensión del período de sesiones ordinarias , del 15 de marzo al 31 de diciembre.

, del 15 de marzo al 31 de diciembre. Elecciones legislativas unificadas , con renovación total cada cuatro años.

, con renovación total cada cuatro años. Mayor independencia de los Ministerios Públicos, separando la Defensoría y la Procuración del Poder Judicial.

En materia de derechos, se incorporan actualizaciones vinculadas a la era digital, como la protección de datos personales, el uso del habeas data y el acceso a la información pública frente al avance de la inteligencia artificial.

Contexto económico: preocupación por la coparticipación

Durante la reunión, también se abordó el impacto de la caída de la coparticipación federal en las cuentas provinciales. La directora de Presupuestos Públicos, Mónica Biancotti, indicó que en el primer trimestre del año se registró una baja promedio del 7,3% en los ingresos.

Ante este escenario, el Gobierno anunció la creación de un fondo de reserva de emergencia, equivalente al 8% de los saldos presupuestarios.

Según aclararon, esta medida no afectará:

Salarios de la administración pública

Inversión en obra pública

Programas sociales y educativos

El objetivo es contar con respaldo financiero frente a un contexto nacional que calificaron como crítico, evitando desequilibrios fiscales a futuro.

Una reforma parcial con base histórica

Desde el Ejecutivo destacaron que la propuesta no busca una transformación total, sino una actualización parcial de la Constitución vigente desde 1987, que ya tuvo dos enmiendas posteriores.

“El punto de partida es una buena Constitución, pero con necesidad de adaptarse a los tiempos actuales”, señalaron desde el Gobierno, en un mensaje que busca consenso político en un escenario marcado por tensiones institucionales a nivel nacional.

Proyecto Reforma:

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