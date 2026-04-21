Reforma electoral: Milei impulsa eliminar las PASO, cambiar el financiamiento político e implementar Ficha Limpia

El presidente Javier Milei anunció que el Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto de reforma electoral que propone la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento de la política y la implementación de Ficha Limpia, una iniciativa orientada a impedir candidaturas de personas con condenas por corrupción.

El anuncio fue realizado a través de redes sociales desde Israel, donde el mandatario afirmó que la iniciativa busca “terminar con la impunidad” y cuestionó el actual esquema electoral al sostener que “basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta”.

Qué incluye la reforma electoral

El proyecto contempla tres ejes centrales:

Eliminación de las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias)

(Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) Reforma del financiamiento político , con menor participación de recursos públicos

, con menor participación de recursos públicos Implementación de Ficha Limpia, que impediría postularse a dirigentes con condenas por corrupción

Desde la Casa Rosada, indicaron que el objetivo es “terminar con privilegios” y acercar la política a la sociedad. La iniciativa fue trabajada durante meses por el entorno presidencial, con participación del asesor Santiago Caputo y el área Legal y Técnica.

Qué son las PASO y por qué están en debate

Las PASO fueron creadas para ordenar la competencia interna de los partidos políticos. Permiten que el electorado defina, mediante el voto, quiénes serán los candidatos que representarán a cada espacio en las elecciones generales.

Además, funcionan como una instancia previa que mide el peso electoral de cada fuerza, lo que les permite ajustar estrategias antes de la votación definitiva.

Su eventual eliminación modificaría de manera significativa el sistema político, ya que trasladaría la definición de candidaturas al ámbito interno de los partidos.

Impacto político: quién gana y quién pierde

Uno de los puntos centrales del debate es el impacto desigual que tendría la medida.

En el caso de La Libertad Avanza, el espacio oficialista liderado por Milei, la eliminación de las PASO no implicaría grandes cambios, ya que no presenta disputas internas visibles y cuenta con una conducción centralizada.

En cambio, otros sectores políticos —como el peronismo o las coaliciones opositoras— suelen tener múltiples corrientes internas. Sin las PASO, esas diferencias deberían resolverse sin intervención del electorado, lo que podría generar:

Fracturas internas

Listas separadas

Menor competitividad electoral

Menos costos, pero también menos participación

El Gobierno sostiene que eliminar las PASO implicaría un ahorro fiscal significativo, al evitar los costos de organizar una elección nacional previa.

Sin embargo, especialistas advierten que también se perdería una instancia clave de participación ciudadana y competencia interna, que en muchos casos fortalecía la legitimidad de las candidaturas.

Además, sin una “medición” previa, los partidos llegarían a la elección general con menor información sobre su posicionamiento real.

Un cambio que redefine el tablero político

La reforma electoral impulsada por el Gobierno no solo apunta a modificar el sistema de votación, sino también a reconfigurar el equilibrio de poder entre las fuerzas políticas.

En términos generales, el nuevo esquema podría favorecer a los espacios con liderazgos definidos y estructuras más verticales, mientras que pondría en tensión a las alianzas amplias y con internas abiertas.

El debate ahora se trasladará al Congreso, donde el oficialismo deberá reunir apoyos para avanzar con una reforma que promete ser uno de los ejes políticos del año.