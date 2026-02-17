Reforma laboral: el Gobierno apunta a sancionarla el 27 de febrero en el Senado

El Gobierno nacional buscaría convertir en ley la reforma laboral el próximo 27 de febrero, en una sesión clave en el Senado de la Nación, tras aceptar las modificaciones introducidas en la Cámara de Diputados para agilizar el trámite parlamentario.

Según fuentes oficiales, la estrategia consistiría en aprobar el texto con cambios este jueves 19 en Diputados y remitirlo rápidamente a la Cámara alta al día siguiente, con el objetivo de dictaminarlo en comisión el viernes 20 y sesionar una semana después.

Desde el entorno de la mesa política oficialista sostienen que el cronograma legislativo está ajustado para evitar dilaciones y garantizar la sanción definitiva antes de fin de mes.

El rol de Patricia Bullrich en el Senado

En el Senado, la senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, tendría la tarea de articular el dictamen en comisión y consolidar los respaldos necesarios para aprobar el proyecto.

El oficialismo habría descartado modificar directamente el artículo más controvertido mediante una reglamentación posterior o una ley complementaria, una alternativa que no contaría con respaldo pleno dentro de los sectores dialoguistas.

Qué establece el artículo en debate

La polémica se centra en la modificación del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, que regula el pago de salarios ante enfermedad o accidente no vinculados a la actividad laboral.

El texto establece que, luego de los primeros tres meses de licencia, el trabajador percibiría el 50% del salario, o el 75% si tiene personas a cargo. Sin embargo, no especifica el tratamiento en casos de enfermedades graves.

Tras las declaraciones del ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, el punto quedó bajo análisis público y político.

Por su parte, Patricia Bullrich afirmó que la intención del oficialismo es mantener el pago del 100% del salario en casos de enfermedades graves, aunque se exigiría un certificado “fehaciente” o la intervención de una junta médica para su validación.

Contexto político y negociación parlamentaria

La reforma laboral forma parte del paquete de transformaciones estructurales impulsadas por el Gobierno y ha generado intensos debates entre oficialismo y oposición, especialmente en torno a los derechos laborales y las condiciones de protección ante contingencias médicas.

La definición final dependerá del equilibrio de fuerzas en el Senado y de la capacidad del oficialismo para sostener los consensos alcanzados en Diputados.