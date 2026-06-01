Reforma laboral: el Gobierno reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral para el pago de indemnizaciones

La medida fue oficializada mediante el Decreto 408/2026 y forma parte de la Ley de Modernización Laboral impulsada por el Gobierno nacional.

El Gobierno nacional reglamentó este lunes el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el nuevo mecanismo previsto en la Ley de Modernización Laboral para financiar el pago de indemnizaciones por despido a través de fondos específicos constituidos por los empleadores.

La medida fue formalizada mediante el Decreto 408/2026, publicado en el Boletín Oficial, donde se establecen las condiciones de funcionamiento del sistema, los mecanismos de recaudación y los procedimientos para el acceso a las prestaciones por parte de los trabajadores registrados.

Según la normativa, el FAL estará destinado a los empleadores del sector privado, con excepción de las relaciones laborales expresamente excluidas por la ley y aquellas correspondientes al sector público.

Cómo funcionará el Fondo de Asistencia Laboral

El nuevo esquema prevé que los empleadores realicen aportes periódicos a fondos específicos que serán administrados mediante vehículos de inversión colectiva autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Entre las herramientas habilitadas se encuentran los fondos comunes de inversión y los fideicomisos financieros, mecanismos que permitirán la segregación patrimonial de los recursos, su afectación exclusiva al pago de indemnizaciones y una adecuada supervisión del sistema.

En los fundamentos del decreto, el Poder Ejecutivo señaló que estos instrumentos ofrecen garantías para la administración transparente de los fondos y permiten asegurar la disponibilidad de recursos cuando corresponda afrontar una desvinculación laboral.

ARCA será la encargada de recaudar los aportes

La reglamentación establece que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será la responsable de recaudar y derivar las contribuciones correspondientes, integrándolas al sistema de la seguridad social.

Para ello, cada empleador deberá informar un identificador específico denominado “ID FAL”, que permitirá asignar correctamente los aportes al fondo correspondiente.

Asimismo, la normativa dispone que una vez presentada la declaración para el pago de una indemnización, la entidad administradora deberá transferir los fondos al trabajador en un plazo máximo de cinco días hábiles.

Inversiones únicamente en Argentina

Uno de los puntos centrales de la reglamentación establece que los recursos administrados por estos fondos solo podrán invertirse en instrumentos financieros emitidos y negociados en la República Argentina.

El objetivo, según el Gobierno, es que los recursos destinados al sistema contribuyan simultáneamente al financiamiento de la actividad económica y la inversión productiva local.

Requisitos para acceder a la cobertura

La norma también fija condiciones para los trabajadores que busquen acceder al beneficio.

Entre ellas, se establece que deberán encontrarse debidamente registrados y contar con una antigüedad mínima de doce meses dentro de los registros laborales para acceder a la cobertura plena del sistema.

El sistema comenzará a operar en noviembre

Aunque la reglamentación ya fue publicada, el régimen no entrará en funcionamiento de manera inmediata.

El Poder Ejecutivo dispuso prorrogar su puesta en marcha hasta el 1 de noviembre de 2026, plazo durante el cual la Secretaría de Trabajo, la CNV, ARCA y la Secretaría de Finanzas deberán dictar las normas complementarias necesarias para garantizar la implementación operativa del nuevo esquema.

De esta manera, el Gobierno avanza con uno de los principales instrumentos contemplados en la reforma laboral, orientado a modificar el mecanismo de financiamiento de las indemnizaciones por despido dentro del sector privado.