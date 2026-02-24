Régimen Penal Juvenil: el Senado debatirá el proyecto este viernes junto a la reforma laboral

El Senado de la Nación tratará este viernes el proyecto de Régimen Penal Juvenil, luego de una modificación en el plan de Labor acordada por el oficialismo y bloques aliados. La iniciativa se incorporará al mismo debate en el que se analizará la reforma laboral, en una sesión que se anticipa extensa y de fuerte impacto político.

El proyecto, que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, busca establecer un nuevo marco normativo para la responsabilidad penal de adolescentes en conflicto con la ley. La propuesta forma parte de una agenda legislativa impulsada por el Gobierno nacional, que incluye cambios estructurales en materia laboral y judicial.

Un debate que vuelve al centro de la agenda pública

La discusión sobre el Régimen Penal Juvenil no es nueva. En los últimos años, distintos sectores políticos plantearon la necesidad de actualizar el sistema vigente, en medio de debates vinculados a la edad de imputabilidad y las políticas de reinserción social.

Desde el oficialismo sostienen que el proyecto apunta a “modernizar” el régimen actual, mientras que sectores de la oposición y organismos especializados en derechos de la niñez advierten sobre la necesidad de garantizar estándares internacionales en materia de protección de derechos.

El cambio en el plan de Labor —que define el orden del día de cada sesión— permitió que la iniciativa se sume al temario del viernes, junto con la reforma laboral. Esta decisión reorganiza el cronograma parlamentario y concentra en una misma jornada dos discusiones sensibles para el escenario político nacional.

Qué puede pasar en la sesión

En el Senado, el oficialismo buscará reunir los votos necesarios para convertir el proyecto en ley. Sin embargo, se anticipan intervenciones críticas y pedidos de modificaciones en algunos artículos.

El resultado de la votación marcará un punto clave en la agenda legislativa del año, en un contexto donde las reformas estructurales generan debate tanto en el ámbito político como en la sociedad civil.