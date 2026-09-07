Régimen Penal Juvenil: qué cambia en San Luis con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a 14 años

La Ley 27.801, denominada Régimen Penal Juvenil, modificó el sistema que rigió en Argentina durante décadas y estableció la responsabilidad penal para adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18 cuando sean imputados por delitos previstos en el Código Penal o en leyes penales especiales.

El nuevo esquema reemplazó al régimen de la Ley 22.278, vigente desde 1980. Uno de sus principales cambios es la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

Sin embargo, esto no significa que todos los adolescentes de 14 años que sean acusados de un delito vayan automáticamente a prisión. La legislación contempla distintas respuestas según la gravedad del hecho, las circunstancias del caso y la situación particular del adolescente.

La finalidad declarada del nuevo régimen es fomentar el sentido de responsabilidad por los actos, además de promover la educación, resocialización e integración social de los adolescentes alcanzados por la normativa.

Penas, medidas alternativas y límite de 15 años

Uno de los aspectos centrales de la nueva legislación es que establece un máximo de 15 años para las penas privativas de la libertad y prohíbe expresamente las penas de prisión o reclusión perpetua para adolescentes.

Además de la privación de la libertad, el régimen contempla medidas alternativas, entre ellas trabajos comunitarios, prohibiciones de acercamiento, restricciones vinculadas al consumo de determinadas sustancias y medidas destinadas a favorecer la formación, capacitación y adquisición de un oficio.

La normativa también prevé diferentes modalidades para los casos en los que resulte necesario restringir la libertad, incluyendo alternativas como el arresto domiciliario y establecimientos especializados.

En todos los casos, el alojamiento de adolescentes debe realizarse separado de las personas adultas y en establecimientos adecuados, con personal capacitado para trabajar específicamente con jóvenes.

El rol de los jueces, fiscales y supervisores

El nuevo sistema exige especialización de todos los operadores que intervengan en procesos penales juveniles, incluyendo jueces, fiscales, defensores y equipos interdisciplinarios.

Una de las nuevas figuras es la del supervisor, quien tendrá la función de acompañar al adolescente durante el proceso y realizar un seguimiento especializado.

La reglamentación publicada este lunes, mediante el Decreto 875/2026, estableció al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación en el ámbito nacional y federal y avanzó en la implementación del Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil.

Este punto representa uno de los principales desafíos para las provincias, que deberán contar con recursos humanos, infraestructura y dispositivos específicos para aplicar el nuevo régimen.

Qué pasará en San Luis

En la provincia de San Luis, el cambio adquiere especial relevancia porque el sistema judicial ya funciona bajo un modelo acusatorio desde 2022.

Con el nuevo régimen, la investigación penal estará a cargo de los fiscales, mientras que los jueces especializados intervendrán como jueces de garantías, de acuerdo con las reglas procesales que correspondan.

Ante un hecho presuntamente delictivo, la Comisaría de Atención a Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF) puede intervenir y dar participación al fiscal de turno.

A partir de allí, la Fiscalía deberá determinar si corresponde avanzar con la judicialización del caso y, si así fuera, solicitar las audiencias correspondientes. El adolescente tendrá derecho a conocer la acusación y ejercer plenamente su derecho de defensa.

La nueva legislación también contempla medidas destinadas a proteger la integridad física y psicológica del adolescente durante el proceso.

La víctima tendrá un rol central

Otro de los aspectos destacados de la Ley 27.801 es el reconocimiento de mayores derechos para las víctimas.

La víctima debe ser escuchada durante el proceso y, en determinadas circunstancias, puede intervenir en mecanismos como la mediación penal, que requiere su consentimiento.

Además, la nueva normativa contempla la posibilidad de que exista responsabilidad civil de los padres por los daños derivados del hecho, independientemente de la responsabilidad penal que se determine respecto del adolescente.

Un desafío institucional para las provincias

La entrada en vigencia del nuevo régimen no implica solamente una modificación de la edad de imputabilidad. También exige una transformación en la manera en que el Estado aborda los delitos cometidos por adolescentes.

La aplicación efectiva de la ley demanda personal especializado, infraestructura adecuada, establecimientos exclusivos para jóvenes y equipos interdisciplinarios.

En San Luis, el desafío estará en adaptar los procedimientos provinciales al nuevo marco nacional y garantizar que el sistema pueda responder tanto a las necesidades de seguridad y justicia como a los derechos y garantías reconocidos para los adolescentes.

La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad, por lo tanto, abre una nueva etapa para el sistema penal juvenil argentino, cuyo funcionamiento concreto comenzará a evaluarse a partir de su implementación en cada jurisdicción.