Registran un sismo en Japón de 7.1 grados en la escala de Richter

Un fuerte sismo se sintió sobre la costa este de Japón, con 7.1 grados en la escala Richter. Según testigos, el fenómeno ocurrió con una singular violencia en viviendas y oficinas.

Según el Sistema de Alerta de Tsunamis de EE. UU no hay amenaza vigente, aunque el sismo afectó gran parte de la Prefectura de Fukushima, donde hace 10 años ocurrió el trágico terremoto y tsunami que dejó miles de muertos.

En Tokio, la capital, también se sintió en toda la ciudad. Actualmente no hay ninguna alerta de tsunami vigente.

Woke up to shaking in Tokyo. Turned on TV to learn Magnitude 7.1 earthquake just hit off Fukushima prefecture — just 3 weeks ahead of the 10 year anniversary. Hope everyone is okay. pic.twitter.com/uT0LKJqqHd

— Kurumi Mori (@rumireports) February 13, 2021