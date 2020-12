Reino Unido aprobó la vacuna de Pfizer y podría aplicarla desde la próxima semana

El Reino Unido se convirtió en el primer país en aprobar el uso de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por Pfizer y BioNTech, tras la autorización otorgada por el organismo regulador británico (MHRA).

El organismo subrayó que la vacuna, que ofrece una protección de hasta el 95 por ciento contra la Covid-19, es “segura” para su aplicación a la población británica, según informó la cadena de radiotelevisión pública BBC.

Con esta autorización, la campaña de vacunación podrá empezar en cuestión de días para los grupos de alto riesgo.Las primeras 800.000 dosis estarán disponibles a partir de la próxima semana, dijo el secretario de Salud Matt Hancock, citado por la BBC.

De acuerdo con lo consignado, el Gobierno británico compró 40 millones de dosis, con las que podrá vacunar a 20 millones de personas, dado que el tratamiento consta de dos dosis.Cerca de diez millones de dosis estarán disponibles para Reino Unido en un breve período.

Esta es la oportunidad en la que se desarrolló con mayor celeridad una vacuna contra una enfermedad, cuando solamente han transcurrido solo diez meses desde el inicio del proceso de desarrollo hasta la autorización de uso en la población, cuando habitualmente se tarda cerca de una década.

El primer ministro del país, Boris Johnson, consideró que “es fantástico” que se haya aprobado el uso de la vacuna y anticipó que estará disponible “en todo Reino Unido desde la próxima semana”.

“Es la protección de las vacunas lo que en última instancia nos permitirá retomar nuestras vidas y hacer que la economía vuelva a moverse”, destacó el jefe del Gobierno británico en su cuenta de Twitter.

It’s fantastic that @MHRAgovuk has formally authorised the @Pfizer/@BioNTech_Group vaccine for Covid-19. The vaccine will begin to be made available across the UK from next week. (1/2)

