Reino Unido endurece su postura sobre Malvinas: Andy Burnham dijo que será “implacable” para defender la soberanía

El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, aseguró este miércoles ante la Cámara de los Comunes que su gobierno será “implacable” a la hora de defender la soberanía británica sobre las Islas Malvinas, en medio de nuevas tensiones por la cuestión de las islas.

La declaración se produjo durante una sesión de preguntas parlamentarias, en respuesta a la líder conservadora Kemi Badenoch. Se trata de la primera referencia pública de Burnham a la disputa desde que surgieron nuevos cruces vinculados con la posición británica sobre las Malvinas.

Una postura que Londres mantiene desde 1982

Durante su intervención, el primer ministro británico reiteró la posición que los sucesivos gobiernos del Reino Unido, tanto laboristas como conservadores, sostienen desde la Guerra de Malvinas de 1982.

“Siempre respetaremos los derechos de los habitantes de las Malvinas que decidieron ser británicos”, afirmó Burnham, en referencia al referéndum realizado en las islas.

El mandatario agregó que esa postura “nunca cambiará con este Gobierno” y remarcó: “Vamos a ser implacables a la hora de defenderlo”.

Cruces por la cuestión Malvinas

Las declaraciones se producen luego de que Donald Trump cuestionara la posición británica sobre las islas y amenazara con retirar su respaldo en relación con la soberanía.

A su vez, el presidente argentino Javier Milei anunció sanciones contra empresas que operan en las Islas Malvinas, en el marco de la política argentina de reclamo de soberanía sobre el archipiélago.

La cuestión Malvinas continúa siendo uno de los principales reclamos de política exterior de Argentina, que sostiene su derecho soberano sobre las islas y reclama su restitución mediante negociaciones diplomáticas con el Reino Unido.

Contexto

Las Islas Malvinas se encuentran bajo administración británica desde 1833. Argentina mantiene un reclamo de soberanía reconocido por la Constitución Nacional y sostiene que la disputa debe resolverse a través del diálogo bilateral, mientras que el Reino Unido defiende el derecho de autodeterminación de los habitantes del archipiélago.