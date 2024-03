Rematarán la camioneta que usó Sergio Massa durante 4 años

El Banco Ciudad anunció que subastará el mes que viene la Toyota Hiace Wagon con matrícula AE638YA. Es la van ejecutiva que utilizó como vehículo oficial durante casi cuatro años el ex diputado, ex Ministro de Economía y ex candidato a Presidente, Sergio Massa. El remate se realizará de manera online y el vehículo sale a la venta con un precio base de 26 millones de pesos.

La Hiace Wagon es una van ejecutiva con diez asientos y que cuenta con butacas de lujo tipo “Business”. El vehículo pertenece a la flota oficial de la Cámara de Diputados la Nación y fue utilizado entre los años 2021 y 2023 por Massa. La unidad siguió en su poder incluso pidió licencia en ese cargo para asumir como ministro y candidato presidencial impulsado por el entonces Jefe de Estado, Alberto Fernández. Massa manifestó en más de una oportunidad su apego al vehículo. En ocasión de de un acto de campaña política en la planta de Toyota Argentina en Zárate, el entonces candidato presidencial manifestó durante un discurso transmitido por cadena nacional: “La Hiace es la camioneta más linda de la Argentina”

La Hiace ex Massa tiene un motor 2.8 turbodiesel, con 61.600 kilómetros recorridos. Sin embargo, el Banco Ciudad aclara los defectos más importantes de este ejemplar: tiene el “parabrisas rajado, con deterioros generales de uso y averías”.

El Banco Ciudad describe a la unidad subastada con estas palabras:

“Un Minibús, usado, funcionando, marca Toyota, modelo Hiace Wagon 2.8 TDi 6AT 10A, km 61600, motor nro. 1gd8605124, chasis nro. Jtfxbgap3m8004975, modelo año 2021. Tipo trans. de pasajeros. Posee: tablero instrumental con display de información múltiple con pantalla a color, audio con pantalla táctil manos libres y bluetooth, aire acondicionado con climatizador automático, alza cristales y espejos eléctricos, volante multi función, cierre centralizado de puertas con comando a distancia, cámara de retroceso, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, airbags, dos puertas laterales corredizas y un porton trasero,capacidad seis pasajeros mas uno, caja de velocidades automática, diferencial, dirección asistida, y cinco ruedas armadas con cubiertas en uso. Parabrisas rajado, con deterioros generales de uso, averías. Dominio AE638YA.”