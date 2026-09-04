Renovaron más de 600 losas de la Autopista de las Serranías Puntanas y anunciaron nuevas obras

El gobernador Claudio Poggi encabezó en Justo Daract la inauguración de nuevas obras de reconstrucción y rehabilitación sobre la Autopista de las Serranías Puntanas, como parte del plan provincial destinado a recuperar sectores deteriorados de uno de los principales corredores viales de San Luis.

El acto se desarrolló en la estación de peaje de Justo Daract, donde quedaron formalmente habilitados los trabajos realizados sobre el tramo que conecta esa ciudad del departamento General Pedernera con el límite provincial con Córdoba.

Más de $2.100 millones invertidos en la autopista

El director del Ente Control de Rutas, Ariel Páez, detalló que las últimas intervenciones contemplaron la reconstrucción y rehabilitación de 105 losas de hormigón en un primer tramo y otras 170 en un segundo sector.

Estas obras se suman a otras intervenciones ejecutadas sobre la autopista y elevan a más de 600 las losas reconstruidas, con una inversión acumulada superior a los $2.100 millones.

Los trabajos demandaron aproximadamente 120 días de ejecución y forman parte del programa de infraestructura vial que lleva adelante el Gobierno provincial mediante el Ministerio de Hacienda y Obras Públicas y el Ente Control de Rutas.

Preparan obras entre Villa Mercedes y Fraga

Durante la actividad también se anticipó la continuidad de las intervenciones sobre la principal autopista de la provincia.

Páez informó que está prevista la apertura de sobres correspondiente a una licitación para la reparación de 373 losas en el tramo comprendido entre Villa Mercedes y Fraga.

En paralelo, el Gobierno provincial trabaja en otra intervención sobre el ingreso al Hospital Central “Ramón Carrillo”, que comprende trabajos en los cuatro puentes ubicados en ese sector.

Proyectan reconstruir otras 1.300 losas en 2027

El plan de recuperación vial tendrá continuidad durante el próximo año. Según adelantaron las autoridades, se encuentra en preparación un pliego para reconstruir cerca de 1.300 losas adicionales durante 2027.

Para esa nueva etapa se estima un presupuesto oficial cercano a los $4.000 millones.

Desde el Ente Control de Rutas señalaron además que parte de los recursos obtenidos mediante el sistema de peajes se destinan a financiar las tareas de mantenimiento y recuperación de la infraestructura vial.

Una autopista estratégica para San Luis

La Autopista de las Serranías Puntanas constituye uno de los principales corredores de conexión de la provincia y atraviesa San Luis de este a oeste, vinculando importantes centros urbanos y productivos.

La traza fue construida en 2001 y, con el paso de los años, diferentes sectores comenzaron a presentar deterioros derivados del tránsito permanente, especialmente de vehículos de carga, además del desgaste de juntas, pavimento y banquinas.

Durante la inauguración, Poggi destacó la inversión destinada a recuperar la infraestructura y cuestionó la falta de mantenimiento acumulada durante las últimas décadas.

Las nuevas intervenciones forman parte de una estrategia provincial que prevé continuar con la reconstrucción progresiva de los sectores deteriorados de la autopista, incluyendo nuevos trabajos en el corredor comprendido entre Villa Mercedes, Fraga y otros puntos de la Ruta Nacional 7.