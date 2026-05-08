Renzo Camera fue designado nuevo director del Policlínico Regional de Villa Mercedes

Como parte del proceso de reestructuración del Estado provincial impulsado por el gobernador Claudio Poggi, el abogado Renzo Camera fue designado como nuevo director del Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” de Villa Mercedes.

La información fue confirmada oficialmente luego de que el Ejecutivo provincial aceptara la renuncia de la hasta ahora directora Berta Arenas, junto a integrantes del equipo directivo del principal centro de salud público del sur provincial.

El cambio se enmarca dentro de una serie de modificaciones impulsadas por el Gobierno de San Luis, vinculadas a la reorganización administrativa y sanitaria en distintas áreas del Estado.

El Policlínico Regional Villa Mercedes es uno de los hospitales de mayor complejidad de la provincia y cumple un rol clave en la atención médica de miles de pacientes de la ciudad y de localidades cercanas.

Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre futuras incorporaciones dentro del equipo de conducción ni sobre los lineamientos de gestión que encabezará Camera al frente del establecimiento sanitario.

La salida de Berta Arenas se concretó este jueves, en medio de los cambios estructurales que viene implementando la administración provincial.