Reportaje vs Denuncia: Coincidencias y disidencias del caso Sabrina

El domingo pasado, Villa Mercedes se enteraba de un espeluznante testimonio, Sabrina Bringas, confesaba ante algunos medios de comunicación que había sido drogada, alcoholizada y violada por tres hombres en el baño de una quinta de Villa Mercedes, que le pertenece al propietario de una conocida inmobiliaria de la ciudad, durante el mes de diciembre del año 2020.

En un reportaje en vivo que le realizó FM Latina a la mujer, comienza nombrando a sus agresores, con nombre y apellido, describiendo como pasó todo. En su testimonio ante la cámara, mostrando su rostro, ella cuenta que su ex novio -en ese momento nombra a Emanuel Correa Otazú- la ayuda a conseguir un supuesto trabajo y la presenta con el que iba a ser su jefe. Relata que la invitan a una quinta a la cual es acompañada por su ex, quien no quiso entrar en ese momento. Ella ingresa y permanece en el lugar un rato para después retirarse sin obtener respuesta.

Sabrina, sigue contando como fueron sucediendo los hechos ante la cámara, cuenta que después de separarse de su ex novio, el dueño de la inmobiliaria que antes la había ignorado, le escribe por Instagram y la invita a la quinta. Es en ese lugar en donde dice que le dieron alcohol, droga y tres hombres, entre ellos Tobias Loverde, la meten a un baño a la fuerza y abusan de ella sexualmente. Primeramente hace mención de que estaba muy perdida y no recordaba nada, que esa secuencia se la contó su amiga, pero después dice que si recuerda y reconocería a los abusadores. Durante la entrevista, también menciona al hijo de un policía y cuenta que en una cena la drogó y ella se fue.

Cuando la transmisión en vivo empezó a circular, las personas que ella había nombrado como sus agresores se hicieron eco de la situación. Villa Mercedes Info, mantuvo una entrevista con Emanuel Correa Otazú,- quien en un principio, según Sabrina, era el ex novio- y publicó el descargo del abogado en donde afirmaba que el no fue su novio y que tampoco la llevó a esa quinta. Después de eso, uno de los acusados por la mujer de haberla drogado y violado, Tobias Loverde, hizo su descargo a través de las redes sociales, mostrando capturas y declarando que el no había hecho tal cosa, que había tenido encuentros íntimos con ella anteriormente y que la mujer lo acosaba constantemente.

El día 5 de marzo, Sabrina Bringas, envía una denuncia a la Oficina de Denuncias del Poder Judicial, a través de un mail, donde declara que la noche de las supuestas violaciones, conoce a Tobias Loverde y le cae bien, pero luego él le da droga y abusa de ella sexualmente.

En el día de ayer, la joven y supuesta victima, es citada para realizar la ratificación de la denuncia y es allí donde expresa que ahora el ex novio ya no es Emanuel Correa Otazú, si no que es su ex pareja –quien habría denunciado a Sabrina en el juzgado de violencia y puesto una perimetral- PV. También declara ante la justicia que ella entra al baño con Tobias y mantienen relaciones, aclarando que fue de forma consentida. Por otra parte, también afirma que no conoce a dos de sus abusadores y que fue su amiga Milagros la que le cuenta quien era el tercer joven que la violó, cuando en la declaración ante las cámaras de FM Latina ella afirma conocer a los tres y recordar sus rostros.

El joven de 20 años, Tobias Loverde, a quien Sabrina acusó de ser su violador y luego cambió su testimonio expresando que habían estado juntos con su consentimiento, comenzó a recolectar pruebas y pidió a quienes hayan conocido a la mujer de 29 años y tuvieron una mala experiencia con ella, le brindaran información y recibió muchos mensajes. Entre todos los mensajes, hubo un chat en particular de Milagros -amiga de Sabrina-.

Entre muchos mensajes también recibió el de hombres que pasaron por situaciones como la de él, y que incluso llegaron a denunciarla y poner perimetral.

Villa Mercedes Info, no puede mostrar algunas pruebas ya que se podría entorpecer la investigación, pero si decidimos mostrar algunas de las capturas que todavía no fueron publicadas y testimonios de personas ocultando su identidad.