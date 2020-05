Reporte Ciudadano: Cerámica San Luis, sin luz, agua y elementos de limpieza

“A los ministros y señor Paulino Gomez Miranda , y principalmente al director de la Upro que esta encargado del tema cerámica Sr Joaquín Surroca , la gente de Cerámica San luis hace 2 años y medio que no reciben ninguna ayuda y mientras tanto siguen yendo a cuidar la fábrica por que tienen esperanza en esa fuente laboral, se sabe la situación que estamos pasando todos debido a la pandemia ,pero necesitan tener una repuesta y una pronta solución debido que están ala deriva sin saber que va a pasar con ellos ,no tienen luz en la fábrica ,ni agua y menos que menos sin una ayuda en lo económico, han quedado nada más que 20 personas ,necesitan una solución, ni un elemento de limpieza e higiene les han llevado para luchar contra esta pandemia ,si no va a funcionar la cooperativa díganles de una vez pero no los tenga a las vueltas mintiéndoles ,no quiero pensar que los usaron creándoles falsas expectativas , ahora habilitan las empresas para nuevamente empezar a producir cosa que esta muy bien y alegra mucho por la gente que está sin ir a sus trabajos , pero estas 20 personas de cerámica San luis siguen esperando y teniendo paciencia hasta cuando, espero tengan una pronta repuesta y una solución por que ya no aguantan más estas 20 personas y encima tampoco les responden los llamados telefónicos, para que les den una solución ,el sr. Surroca los ignora y encima no les da una respuesta, ojalá pronto tengan una respuesta y solución.

Henry Gonzales