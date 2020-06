Reporte Ciudadano: Vecinos de Juan Jorba piden equidad en la distribución de Planes y becas 22AG

Reclamo:

“Es un reclamo por tema trabajo, el interventor que está ahora aquí a tomado a toda su familia y ves pasada hubo la posibilidad de hacer un proyecto y enviarlo a San Luis para ver si lo aceptaban y del municipio no fueron capaces de avisar. Solo dieron aviso a la gente que ellos quisieron, sabiendo que yo y mi hermano, nos cansamos de ir a pedirle por un trabajo.

Yo tengo una criaturita de un año y mi hermano tiene problemas de vista, está operado y tiene que costear los gastos de su tratamiento.

Es muy injusto por q eso no salía de su bolsillo, a todo esto lo único que tenemos siempre como respuesta es que no hay presupupuesto, cosa que se está viendo que así no es, por que hace poco que ingresó y ya tiene auto nuevo; está bien está en su derecho, pero nosotros también tenemos derecho a un trabajo.

Acá el que no tiene plan solidario tiene Beca 22 AG y si no ahora un proyecto yo me preguntó ¿por que razón El no nos da un trabajo a nosotros también?

La semana pasada nos entrevisto el chico de mediador en red y contamos la situación necesito que deje de haber discriminación y preferencias. ¿Como es posible que tiene a todos sus familiares y nadie dice nada? Es más, cuando empezó el tema de la política a El le dieron para ingresar a 5 personas al Plan Solidario el cual el ingreso a su hermana que ni vive en el pueblo y todo lo tapan. Nadie habla.”