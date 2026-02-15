Rescataron un puma atropellado en la Ruta Provincial 9, cerca de Estancia Grande

Un puma juvenil fue rescatado este sábado por la noche en la Ruta Provincial N° 9, a la altura de Estancia Grande, luego de haber sido presuntamente atropellado. El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Policía de San Luis y de la Brigada Ambiental, que intervinieron tras advertir la presencia del animal herido en la banquina.

El hecho ocurrió poco después de las 22 del sábado 14 de febrero, en el tramo que une las localidades de San Francisco y La Carolina. En ese sector, oficiales que realizaban un operativo de control y reducción de velocidad observaron al puma tendido al costado izquierdo de la ruta.

Según informaron fuentes policiales, el animal presentaba signos compatibles con un atropellamiento. Ante la situación, los efectivos delimitaron la zona utilizando motocicletas oficiales para prevenir nuevos incidentes y solicitaron la inmediata intervención de la Brigada Ambiental.

El ejemplar, de corta edad, se encontraba herido pero consciente y con buen temple, lo que facilitó el procedimiento. Personal especializado procedió a su resguardo y traslado para recibir atención veterinaria y evaluar su estado general.

Este tipo de episodios vuelve a poner en foco la circulación de fauna silvestre en rutas provinciales y la importancia de extremar precauciones en sectores serranos y de monte nativo, donde es habitual el desplazamiento de animales autóctonos.