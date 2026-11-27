La Policía Caminera realizó dos operativos durante la madrugada y detectó documentación falsa o faltante en los vehículos que intentaban salir de San Luis.

Los camiones fueron retenidos de manera preventiva durante dos operativos realizados en la madrugada de este viernes 27 de noviembre en el puesto limítrofe de Desaguadero, cuando intentaban salir de la provincia de San Luis con 84.000 kilogramos de maíz en grano.

Los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos de la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial (DG-6), con la colaboración de personal de COSAFI.

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Dos procedimientos en el puesto limítrofe

El primer operativo se desarrolló alrededor de las 00:30. En ese momento, los uniformados interceptaron dos camiones que transportaban un total de 56.000 kilogramos de maíz en grano.

Durante el control, los efectivos constataron que la carga era de dudosa procedencia y que la documentación presentada para su traslado era falsa. Por ese motivo, los vehículos y la carga quedaron retenidos preventivamente.

Más tarde, cerca de la 1:30, el personal policial identificó otro camión que llevaba 28.000 kilogramos de maíz en grano y no contaba con la documentación pertinente para transportar la carga.

En ese marco, el tercer camión y el maíz también fueron retenidos de manera preventiva.