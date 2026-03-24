Revelan plan para lanzar monedas de oro con la imagen de Javier Milei

Una nueva línea de investigación surgió en el marco de la causa $Libra, al conocerse detalles de un presunto plan para lanzar monedas de oro y plata con la imagen del presidente Javier Milei, con fines comerciales y de recaudación.

La información se desprende de pericias judiciales realizadas sobre el celular del empresario Mauricio Novelli, donde se hallaron documentos y archivos vinculados a una estrategia de monetización de la figura presidencial.

Según esos registros, la iniciativa contemplaba la acuñación de piezas con el rostro de Javier Milei, junto a símbolos asociados a su identidad política, como el león y consignas vinculadas a su espacio. El proyecto formaba parte de un esquema más amplio orientado a generar ingresos a partir de productos ligados al mandatario.

La propuesta habría sido desarrollada por la firma ICV Advisors, que elaboró planes confidenciales no solo para la creación de monedas, sino también para la producción de merchandising, incluyendo indumentaria y accesorios con la imagen del Presidente.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos difundida por La Agencia Noticias Argentinas, los impulsores del proyecto habrían mantenido reuniones durante 2024 en la Casa Rosada, coordinadas por Mauricio Novelli. En esos encuentros participaron empresarios extranjeros interesados en el negocio, con ingresos que habrían sido autorizados por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Los documentos también señalan que el plan incluía una estrategia de comercialización internacional, con la intención de vender las monedas tanto en el mercado local como en el exterior, generando ingresos a partir del uso de la imagen presidencial.

El caso se enmarca dentro de la investigación judicial por $Libra, donde se analizan posibles vínculos entre operadores privados y funcionarios en proyectos financieros. La aparición de este proyecto suma un nuevo elemento al expediente, que busca determinar si existieron maniobras incompatibles con la función pública o un eventual uso indebido de la investidura presidencial.

Cráditos: NA