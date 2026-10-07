Ribeiro cerró sus locales en San Luis tras más de un siglo de historia comercial

Ribeiro cerró sus locales en San Luis después de atravesar una extensa crisis financiera. La cadena, que nació en Villa Mercedes en 1910, llegó a expandirse por todo el país y durante décadas ocupó un lugar relevante en el comercio provincial.

Antes de convertirse en una marca reconocida a nivel nacional, Ribeiro fue un negocio familiar mercedino. Su historia comenzó el 25 de mayo de 1910, con una joyería, relojería y óptica. Con el paso de las generaciones, la empresa cambió de rubro y amplió su oferta hacia los artículos para el hogar.

Luis Ribeiro, integrante de la segunda generación familiar, tomó las riendas del negocio en 1940. Bajo su conducción se incorporaron electrodomésticos y muebles, mientras que el vínculo con Villa Mercedes se mantuvo incluso durante la expansión de la firma. Ribeiro vivió sobre el local de calle Pedernera y murió en su ciudad natal en 2018, a los 105 años.

La expansión de las “Minicuotas Ribeiro”

Las “Minicuotas Ribeiro” se convirtieron en la identidad comercial de la expansión. La venta y la financiación de productos para el hogar quedaron asociadas en una misma propuesta, que incluyó heladeras, cocinas, televisores y muebles.

Para 2012, la empresa estaba conducida por la tercera generación de la familia y empleaba a más de dos mil trabajadores.

En la ciudad de San Luis, la trayectoria de la cadena también quedó ligada al centro comercial. El local de calle Rivadavia, junto al Paseo del Padre, había funcionado anteriormente como Casa Vulcain y adoptó el nombre Ribeiro durante la década del setenta.

Esa sucursal cerró en enero de 2020 y sus empleados fueron trasladados al establecimiento de calle Colón. El año anterior ya había dejado de funcionar el local de avenida Centenario.

Un centro de distribución en Villa Mercedes

La relación de Ribeiro con la provincia no se limitó a sus locales comerciales. En febrero de 2014, la empresa inauguró un centro de distribución en la Zona de Actividades Logísticas de Villa Mercedes.

Un año después, el Gobierno provincial informó que desde esas instalaciones se abastecía a 33 de las 73 sucursales que tenía entonces la cadena. En ese centro trabajaban más de cincuenta personas.

La crisis financiera fue desarmando progresivamente esa estructura. Los problemas económicos, las deudas salariales y el cierre de sucursales precedieron a la presentación en concurso preventivo, realizada en agosto de 2021, luego de una búsqueda de capital que no logró resolver la situación.

El cierre en San Luis representa el último tramo de un deterioro prolongado. También marca el retroceso de una empresa que surgió en Villa Mercedes, sostuvo empleo y actividad comercial en la provincia y llegó a competir con grandes cadenas nacionales.

El nombre Ribeiro quedó instalado durante décadas en las marquesinas de distintas ciudades del país. Ahora, las persianas bajas alcanzaron también al lugar donde había comenzado la historia de la firma.