Ricardo Arjona batió récords de ventas para “Hecho a la Antigua”

A solo seis horas de que salieran a la venta las entradas para “Hecho a la Antigua”, el concierto vía streaming que dará el próximo 10 de abril, Ricardo Arjona batió récords en todos los países en los que anunció su show. Con más de 25 mil accesos vendidos, se espera que el show sea un encuentro multitudinario y global, pero a la vez, una experiencia íntima y única.

El artista guatemalteco aseguró que le acercará a sus fanáticos un “ritual en directo” y pensó cada detalle para lograrlo. El lugar elegido es nada menos que Antigua Guatemala, una pequeña ciudad rodeada de volcanes, que ha resistido ante terremotos, la pobreza y el abandono. Y para el autor de “Dime que no”, “El problema” y “Santo Pecado” -entre tantos éxitos- será el escenario más especial para presentarse en la tierra que lo vio nacer.

El espectáculo no será nada convencional, ya que para crear un ambiente íntimo, no habrá escenografía ni decorados y las ruinas estarán iluminadas por cinco mil velas, porque no se recurrirá a la luz artificial. El cantante estará acompañado por más de treinta músicos e interpretará las canciones que marcaron sus más de tres décadas de carrera. Arjona tiene en claro que lograr “el concierto que siempre soñó” no es una tarea sencilla, pero que tanto él como el resto de su equipo están más que preparados para superar las expectativas de los fanáticos que lo siguen hace tantos años.

El público contará con grandes beneficios, no solo por poder disfrutar de la música del guatemalteco en vivo, sino que Fenix Entertainment Group confirmó que aquellas personas que compren la entrada en la primera semana de venta, tendrán la oportunidad de participar de una charla con Ricardo después del show. Las entradas estarán a la venta a partir del miércoles 10 de marzo a las 12 por la página web www.hechoalaantigua.com. En la preventa 1, costarán $1500 hasta agotar el cupo de diez mil tickets.

“Pasos, siempre pasos. Caminé buscando cielos desconocidos. Siempre desconocidos. Pero todo empezó aquí, incluyendo eso, mis primeros pasos. Hoy regreso para presumirle al mundo nuestros verdes, nuestros dos océanos regando nuestro jardín. Nuestros volcanes enardecidos. Sus lagos de paraíso. Y la ciudad más mágica del mundo: Antigua Guatemala”, relató el artista cuando anunció hace algunas semanas la realización del show.

Además, acaba de lanzar “Travesuras en blanco”, un disco de covers y demos que ya está disponible en todas las plataformas digitales. En este nuevo álbum Arjona canta en tres idiomas e invitó a diferentes artistas como Kany García, Pablo Alborán, Melendi, Mijares, Gaby Moreno -con quien anteriormente grabó “Fuiste tú”- Beret y Joss Stone, la artista británica que se animó a cantar la versión en español de “Sobreviviré”.