RIGI: aprobaron una inversión de US$ 6.400 millones para producir petróleo en Vaca Muerta

El Comité Evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobó una nueva adhesión por US$ 6.400 millones para la segunda etapa del proyecto Los Toldos Este, de Tecpetrol, en Vaca Muerta. La iniciativa contempla la generación de más de 7.900 puestos de trabajo y un fuerte incremento de la producción de petróleo.

El Gobierno nacional aprobó una nueva inversión bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) destinada al desarrollo petrolero en Vaca Muerta, uno de los principales yacimientos de hidrocarburos no convencionales de la Argentina.

La iniciativa corresponde a la segunda etapa del proyecto Los Toldos Este, operado por Tecpetrol, y contempla una inversión estimada en US$ 6.400 millones.

De acuerdo con los datos difundidos tras la aprobación, el proyecto permitirá alcanzar una producción de aproximadamente 70.000 barriles de petróleo por día.

Más de 7.900 empleos

La expansión también tendrá impacto en el mercado laboral. Según lo informado, se prevé la generación de 7.900 puestos de trabajo, de los cuales 3.100 serán empleos directos y otros 4.800 indirectos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el alcance de la iniciativa y señaló que la incorporación al RIGI permitirá acelerar el desarrollo del área.

“El RIGI no solo acelerará el ritmo del desarrollo, sino que además permitirá que se incrementen en aproximadamente un 40% los recursos a ser desarrollados en el área”, precisó Caputo.

La apuesta se da en un contexto internacional marcado por la inestabilidad en Medio Oriente y por las variaciones en el precio internacional del petróleo. En ese escenario, el crecimiento de las exportaciones de crudo podría contribuir a fortalecer la balanza comercial argentina y generar un mayor ingreso de dólares.

El RIGI ya supera los US$ 46.000 millones

Con esta nueva aprobación, el RIGI acumula más de 20 proyectos aprobados, con inversiones que superan los US$ 46.000 millones.

Los sectores energético y minero concentran la mayor parte de los proyectos incorporados al régimen, que busca atraer capitales de gran escala mediante un esquema de incentivos y condiciones especiales para inversiones consideradas estratégicas.

La nueva aprobación para Los Toldos Este refuerza, además, el peso de Vaca Muerta dentro de la estrategia energética argentina, tanto por su capacidad de incrementar la producción de hidrocarburos como por su potencial exportador.

Avanza el denominado “Súper RIGI”

En paralelo, el Gobierno avanza con el denominado “Súper RIGI”, un proyecto que se encuentra en su etapa final de tratamiento en el Senado antes de la firma del dictamen y su eventual llegada al recinto.

La propuesta plantea diferencias importantes respecto del régimen vigente. Mientras el RIGI original establecía una duración de dos años, con posibilidad de una prórroga de un año —que finalmente fue efectivizada—, el nuevo esquema contempla un plazo de cinco años, con la posibilidad de extenderlo por un año adicional.

El denominado Súper RIGI también presenta un alcance más restrictivo: excluye los proyectos vinculados con recursos naturales e infraestructura, además de dejar fuera a proyectos preexistentes que sean ampliables.

La aprobación de la inversión de Tecpetrol se suma así al proceso de expansión de grandes proyectos energéticos impulsados mediante el RIGI, con Vaca Muerta como uno de los principales destinos de las inversiones de capital intensivo.