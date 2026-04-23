Río Cuarto: internaron a un menor de 13 años vinculado a una red internacional de amenazas escolares

La medida fue dispuesta por la Justicia tras detectar su presunta conexión con comunidades digitales vinculadas a hechos de violencia. El caso encendió alertas sobre el impacto de ciertos entornos online en menores.

Un menor de 13 años de la ciudad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, fue identificado en el marco de una investigación por amenazas a instituciones educativas y posteriormente derivado a una institución de salud mental por orden judicial.

La confirmación fue realizada por el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien explicó que el adolescente estaba presuntamente vinculado a una comunidad digital conocida como “True Crime Community (TCC)”, un espacio en internet donde se comparten contenidos relacionados con crímenes reales.

“Se pudo determinar que estaba vinculado a lo que se llama la TCC, una comunidad del crimen real”, señaló el funcionario, al tiempo que destacó el trabajo coordinado entre las áreas de seguridad y la Justicia.

Según precisó Quinteros, a partir de las pruebas recolectadas durante la investigación, se resolvió la internación del menor en un centro especializado, con el objetivo de resguardar su integridad y abordar la situación desde una perspectiva de salud mental.

“Fue una tarea elogiable, con los elementos suficientes para actuar de esa manera”, agregó el ministro, en referencia al procedimiento llevado adelante por los equipos intervinientes.

El caso se enmarca en una creciente preocupación por las amenazas escolares difundidas a través de plataformas digitales, fenómeno que en los últimos años ha generado operativos preventivos y protocolos específicos en distintas jurisdicciones del país.

Especialistas advierten sobre la necesidad de acompañamiento familiar, educación digital y detección temprana de conductas de riesgo en menores que interactúan en comunidades online vinculadas a contenidos sensibles.