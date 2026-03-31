Río Quinto: reportan un socavón en el Camino del Meridiano V y crece la alerta por lluvias

Qué se reportó

El primer registro público que disparó la alarma circuló como reel en redes sociales: allí se sostiene que el Río Quinto “generó un pozo en el camino” para permitir el paso del agua de oeste a este, y que la cavidad “sigue ingresando agua”, en un punto ubicado “a pocos kilómetros al sur” de la Ruta Nacional 188 entre Banderaló y Villa Sauze.

En paralelo, dos medios regionales informaron que Vialidad decidió avanzar con una intervención sobre el tramo del Camino del Meridiano V entre ambas localidades. La medida incluye interrumpir el tránsito desde el martes 31 de marzo (según lo publicado) para realizar trabajos sobre tubos y desagües, tras un “desmoronamiento”, con una estimación operativa cercana a 48 horas, condicionada por la evolución meteorológica.

La ubicación general del tramo crítico no es menor: tanto Banderaló como Villa Sauze pertenecen al Partido de General Villegas y están emplazadas sobre el borde interprovincial, con el Meridiano V como referencia territorial histórica del límite entre Buenos Aires y La Pampa.

Qué es un socavón y por qué implica un riesgo alto

En términos prácticos, la definición incorporada al relevamiento advierte que estos colapsos pueden formarse por erosión invisible, filtraciones y circulación de agua bajo la calzada, y suelen representar un riesgo directo para infraestructura vial, vehículos y personas, sobre todo si el proceso avanza durante días o semanas antes de hacerse evidente.

En este caso, el punto crítico es que el “pozo” reportado no sería un simple bache superficial: el relato en redes y la decisión de intervenir alcantarillas/tubos sugieren un problema asociado al escurrimiento, con capacidad de crecer si aumenta el caudal o si se concentran lluvias sobre la cuenca.

La cuenca del Río Quinto y el paso interprovincial por el Meridiano V

Un aspecto que aparece de manera consistente en los antecedentes y en la comunicación institucional es la lógica de funcionamiento de la cuenca y su “bisagra” interprovincial en el Meridiano.

En un video institucional difundido por la Secretaría de Recursos Hídricos de La Pampa, se explica que el Río Quinto nace en las sierras de San Luis, escurre con dirección noroeste–sureste, atraviesa obras de regulación, conecta áreas lagunares al ingresar a Córdoba y luego entra en La Pampa, cruza la Ruta Nacional 188 y “pasa a Buenos Aires mediante el Meridiano V”. El mismo material remarca que el volumen de agua es variable y depende de las lluvias, y que La Pampa impulsó la conformación de un Comité de Cuenca para el trabajo conjunto.

Este encuadre institucional resulta clave para entender por qué un daño puntual en un camino rural puede transformarse rápidamente en un problema mayor: el corredor del Meridiano funciona, en la práctica, como un punto sensible donde el agua puede reenrutarse entre jurisdicciones, afectando infraestructura, campos y accesos.

Lluvias y alertas: qué se espera y por qué preocupa en el corto plazo

En las últimas horas, distintos medios reportaron alertas meteorológicas por lluvias y tormentas en sectores del centro y sur del país, incluyendo áreas de La Pampa y Buenos Aires, con posibilidad de precipitaciones intensas en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional granizo.

Aunque el sitio público principal del SMN para alertas presenta restricciones de acceso directo en esta consulta, el organismo cuenta con un Sistema de Alerta Temprana y también con disponibilización de datos abiertos y herramientas de consulta.

Para el caso del corredor Banderaló–Villa Sauze, la preocupación operativa se sintetiza en una ecuación simple: un punto de erosión/socavación activo + precipitaciones intensas = mayor probabilidad de socavamiento acelerado, ensanche de la brecha, o corte total del paso si el agua vuelve a concentrarse sobre la traza o sobre la infraestructura de desagüe intervenida.

Qué riesgos están en juego y cuáles son los próximos pasos recomendados

La continuidad del ingreso de agua al “pozo”, tal como se afirma en el material difundido en redes, puede favorecer una erosión progresiva del terraplén si no se estabilizan bordes y drenajes.

Los trabajos anunciados por medios locales sobre tubos de desagüe son una señal de que la solución más inmediata apunta a sostener el escurrimiento sin que el camino actúe como dique o se convierta en un punto de ruptura descontrolada.

En lo inmediato, las recomendaciones operativas (para autoridades viales, defensa civil y productores de la zona) suelen concentrarse en tres líneas: señalización y desvíos claros; restricción preventiva de circulación ante lluvias fuertes; y monitoreo in situ del punto crítico, especialmente durante las ventanas de tormenta. Estas decisiones ganan relevancia si se materializa el escenario de precipitaciones intensas citado por distintos medios para la región.