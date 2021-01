Riqueza en las nubes: las celebridades muertas que más facturaron en el 2020

El Rey del Pop mantiene su reinado desde el más allá. Por octavo año consecutivo, Michael Jackson lidera el ranking 2020 de las celebridades muertas que más facturaron de Forbes US. El lanzamiento del documental Leaving Neverland no le costó su corona. De hecho, el catálogo Mijac Music de Jackson, y un acuerdo a largo plazo con Sony, representa más del 70% de sus ganancias. Entre los debutantes, se sumaron al top 10 el basquetbolista estrella de los Lakers Kobe Bryant y el joven rapero Juice WRLD.

Golpe de suerte

La herencia de Theodor Seuss Geisel ?más conocido como Dr. Seuss? casi duplicó sus ingresos este año. Obtuvo unos US$ 33 millones, de los cuales gran parte se debe a una nueva estrategia inteligente del equipo de Dr. Seuss Enterprises, que transformó los más de 60 libros del autor infantil en un universo multimedia. Green Eggs and Ham de Netflix convirtió el libro de 50 palabras en una serie animada que supuestamente costó US$ 65 millones y fue interpretada por Michael Douglas, Keegan-Michael Key y Diane Keaton, entre otros. Además de una segunda temporada, también hay un contrato de tres películas con Warner Bros que se centrará en los personajes Thing One y Thing Two, el gato titular de The Cat in the Hat y el mundo de Oh, the Places You’ll Go!.

#1. MICHAEL JACKSON

US$ 48 MILLONES

Deceso: 25 DE JUNIO DE 2009 (50 AÑOS )

Causa: SOBREDOSIS/ HOMICIDIO

#2. DR. SEUSS

US$ 33 MILLONES

Deceso: 24 DE SEPTIEMBRE DE 1991 (87 AÑOS)

Causa: CÁNCER

# 3 . C H A R L E S S C H U L Z

US$ 32,5 MILLONES

Deceso: 12 DE FEBRERO DE 2000 (77 AÑOS)

Causa: CÁNCER

#4. ARNOLD PALMER

US$ 25 MILLONES

Deceso: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (87 AÑOS)

Causa: ENFERMEDAD CARDÍACA

# 5. E LV I S P R E S L E Y

US$ 23 MILLONES

Deceso: 16 DE AGOSTO DE 1977 (42 AÑOS)

Causa: ATAQUE AL CORAZÓN

#6. KOBE BRYANT

US$ 20 MILLONES.

Deceso: 26 DE ENERO DE 2020 (41 AÑOS)

Causa: ACCIDENTE DE HELICÓPTERO

# 7. J U I C E W R L D

US$ 15 MILLONES

Deceso: 8 DE DICIEMBRE DE 2019 (21 AÑOS)

Causa: SOBREDOSIS

#8. BOB MARLEY

US$ 14 MILLONES

Deceso: 11 DE MAYO DE 1981 (36 AÑOS)

Causa: CÁNCER

#9. JOHN LENNON

US$ 13 MILLONES

Deceso: 8 DE DICIEMBRE DE 1980 (40 AÑOS)

Causa: HOMICIDIO

#10. PRINCE

US$ 10 MILLONES

Deceso: 21 DE ABRIL DE 2016 (57 AÑOS)

Causa: SOBREDOSIS