River perdió con Atlético Mineiro por un gol de Nacho Fernández y buscará revancha en Brasil

El ex mediocampista del "Millonario" fue el protagonista del triunfo del conjunto visitante. Para la revancha en Brasil no podrá contar con Enzo Pérez, que llegó a la tercera amarilla por una falta sobre el final.

River cayó esta noche por 1 a 0 como local frente a Atlético Mineiro, en el estadio “Monumental”, en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Anuncio

El conjunto brasileño se llevó un triunfo clave de la mano de Ignacio “Nacho” Fernández, que volvió a la cancha del “Millonario” y fue el encargado de romper el cero en el cotejo, que tuvo a River como claro dominador en el primer tiempo pero luego se emparejó con el correr de los minutos.

“Nacho”, además, se fue expulsado a 38 minutos del complemento a raíz de una dura entrada sobre Fabrizio Angileri que requirió la intervención del VAR, dado que el árbitro venezolano Jesús Valenzuela no había cobrado la infracción.

Con este resultado, River se verá obligado a ir en busca de la victoria el miércoles, desde las 21:30, en territorio brasileño, en un partido en el que no podrá contar con Enzo Pérez por acumulación de amarillas: con un 1 a 0 a favor, el conjunto argentino forzará la definición desde el punto de penal, mientras que cualquier otro triunfo lo depositará en las semifinales.

Anuncio

El ganador del cruce se medirá en la fase siguiente con el vencedor de la serie entre Palmeiras y San Pablo, que igualaron 1 a 1 este martes en el partido de ida.

El “Millonario” dominó la etapa inicial de la mano de Julián Álvarez y Angileri, que complicaron a la defensa del elenco brasileño por el sector izquierdo y le brindaron dinámica al conjunto de Marcelo Gallardo, que tuvo las situaciones más claras de la primera parte.

La principal, a los 23 minutos, fue a partir de un potente disparo de zurda de Angileri, que trepó por la banda, se metió en el área y remató hacia el arco defendido por Éverson, pero la pelota se estrelló en el palo derecho.

Sin embargo, el complemento mostró un encuentro completamente diferente, con Mineiro como protagonista, y el gol terminó de inclinar la balanza a favor de la visita, que después controló el juego y hasta tuvo situaciones para estirar la diferencia.

River, en tanto, ensayó algunos avances y en ocasiones se quedó en la puerta del empate, pero careció de ideas para recuperar la supremacía, aun en los últimos minutos, cuando contó con un futbolista de más por la expulsión de Fernández.

.

Síntesis del partido:

Copa Libertadores. Cuartos de final – Ida.

River – Atlético Mineiro.

Estadio: Antonio Vespucio Liberti.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

River: Franco Armani; Milton Casco, Paulo Díaz, David Martínez, Fabrizio Angileri; Nicolás de la Cruz, Enzo Pérez, Bruno Zuculini, Jorge Carrascal; Julián Alvarez y Braian Romero. DT: Marcelo Gallardo.

Atlético Mineiro: Éverson; Mariano, Nathan, Junior Alonso y Guilherme Arana; Jair, Allan, Matías Zaracho e Ignacio Fernández; Hulk y Eduardo Vargas. DT: Cuca.

Goles en el segundo tiempo: 13m. Ignacio Fernández (AM).

Cambios en el segundo tiempo: 12m. Matías Suárez por Jorge Carrascal (R); 23m. José Paradela por Nicolás De La Cruz (R); 42m. Federico Girotti por Bruno Zuculini (R); 43m. Rever por Allan (AM) y Dylan Borrero por Eduardo Vargas (AM); 48m. Igor Rabello por Junior Alonso (AM); 51m. Alan Franco por Matías Zaracho (AM).

Incidencias en el segundo tiempo: 38m. Expulsado Ignacio Fernández por roja directa (AM).