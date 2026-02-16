River Plate ya aterrizó en Villa Reynolds y una multitud lo espera en el Hotel Epic de Villa Mercedes

El avión que trasladó al plantel de River Plate aterrizó este lunes por la noche en el aeropuerto de Villa Reynolds, en la provincia de San Luis, y una multitud de simpatizantes se congregó en Villa Mercedes para recibir a los jugadores.

Los primeros hinchas llegaron al Hotel Epic, ubicado en la esquina de Lavalle y León Guillet, donde se hospedará el equipo que dirige Marcelo Gallardo. Con banderas, camisetas y cánticos, los fanáticos aguardaron la llegada del plantel con el objetivo de brindar su apoyo en la antesala de un partido clave.

Según trascendió, la delegación arribó a territorio puntano cerca de las 20:40, generando un importante operativo de seguridad en los alrededores del hotel.

El partido en La Pedrera

River Plate enfrentará este martes a Ciudad Bolívar por los 32avos de final de la Copa Argentina. El encuentro se disputará a las 22 en el Estadio Único La Pedrera, escenario que ya albergó importantes compromisos nacionales.

El Millonario buscará avanzar en el certamen federal ante el conjunto bonaerense, en un duelo que genera gran expectativa no solo entre los hinchas riverplatenses sino también en el público futbolero de la región.

La presencia de uno de los clubes más convocantes del país volvió a movilizar a la comunidad de Villa Mercedes, que se prepara para vivir una jornada deportiva de alto impacto.