River vs Ciudad Bolívar en Villa Mercedes: continúa la venta presencial de entradas para la Copa Argentina

La venta de entradas para el encuentro entre River Plate y Ciudad Bolívar continúa en modalidad presencial en la provincia de San Luis, con una importante respuesta del público. Cientos de fanáticos se acercaron este domingo a los puntos habilitados en La Punta y Villa Mercedes, incluso bajo una persistente llovizna.

El partido se disputará el próximo martes desde las 22 en el Estadio Único La Pedrera, en el marco de los 32avos de final de la Copa Argentina, y genera una fuerte expectativa tanto en hinchas locales como en simpatizantes que llegaron desde otros puntos del país.

Desde la madrugada de este domingo comenzaron a formarse filas en la boletería del Estadio Juan Gilberto Funes, en La Punta, donde a las 10 se habilitó oficialmente la venta presencial. Uno a uno, los hinchas fueron adquiriendo sus tickets para presenciar el encuentro.

La venta online para el público general se realizó el sábado, mientras que este domingo comenzó la modalidad presencial. Además del punto de expendio en La Punta, también se comercializan entradas físicas en Villa Mercedes, ampliando las opciones para los simpatizantes.

Según se informó, la venta continuará este lunes de 10 a 17 en ambas sedes. En tanto, el martes —día del partido— de 10 a 16 se realizará únicamente el retiro de tickets en el Estadio Único La Pedrera.

El operativo de venta y organización se desarrolla con normalidad, en una previa que vuelve a poner a Villa Mercedes en el centro de la escena deportiva nacional.